Juan Antonio Valor Yébenes ha escrito Qué será de nosotros. Cómo la IA transforma la humanidad (Plaza y Valdés, 2026). Plantea la tesis de que la inteligencia no pertenece en exclusiva al cerebro humano ni al individuo, sino que es una propiedad distribuida, emergente, y que puede aparecer en organismos, colonias, máquinas, enjambres y procesos naturales. Este neoconcepto sobre la inteligencia es una herida al humanismo clásico, pues durante siglos nos contamos que la inteligencia era nuestro privilegio metafísico, aquello que nos distinguía de los animales y, por supuesto, de las máquinas, pero el profesor Valor desmonta esa soberbia, ya que si la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, adaptarse, detectar regularidades y sobrevivir en un medio, entonces aparece en muchas escalas, en el ser humano, en la hiedra, en las termitas, en los algoritmos y en los sistemas híbridos que empiezan a unirnos con las máquinas. Cualquier objeto será inteligente por participación, como terminal de una inteligencia mayor que hay que buscar en las estructuras que conectan a los individuos, los sincronizan y los convierten en piezas de una entidad superior.

El ejemplo de las abejas es esencial. Una abeja aislada tiene una inteligencia limitada, pero la colmena decide, calcula, distribuye tareas, regula la temperatura, construye arquitectura hexagonal y optimiza recursos. No tiene un yo humano y, sin embargo, actúa como unidad superior, y lo mismo ocurre con tornados, remolinos o celosías, formas que emergen de interacciones locales y recursivas, sin un arquitecto central. El error consiste en creer que, si no hay conciencia humana, no hay inteligencia, pues esa identificación es una superstición antropocéntrica.

Y aquí entra en juego Alan Turing, quien en su trabajo sobre lógicas ordinales distinguía entre intuición e ingenio, donde la intuición hace juicios espontáneos que no son resultado de cadenas conscientes de razonamiento, y el ingenio la ayuda mediante arreglos adecuados de proposiciones. Turing no consiguió reducir del todo la intuición a regla mecánica, y la dejó ahí, como un resto misterioso, una zona donde el razonamiento formal necesita algo que no se deja formalizar, emparentado con la incompletitud de Gödel.

Con la teoría general del ser superior en la mano, la intuición sería simplemente inteligencia a velocidad superior, generada en esa categoría de ser que nace de la colectivización de cualquier suma de individuos. Una operación rapidísima, no silogística, sostenida por capas previas de experiencia, cuerpo, especie, memoria y patrones. El matemático intuye porque en él piensa una tradición matemática entera, el cazador, porque en él actúa la historia perceptiva de su especie, la madre, porque su sistema corporal detecta microseñales antes de traducirlas en razonamiento, la abeja, porque la colmena decide a través de ella. Y el modelo de IA intuye porque millones de correlaciones sedimentadas producen una respuesta antes de que el humano pueda reconstruir el camino. La intuición sería, pues, pensamiento comprimido.

Y ahí se abre la tesis de que cada especie posee su propio ser superior, no en sentido místico sino ontológico. La especie no es una suma de individuos, sino un campo de memoria, selección, hábitos, señales y soluciones acumuladas, y la intuición es la descarga instantánea de ese campo en un organismo local. Por eso Turing, al separar intuición e ingenio, mostró el punto donde la lógica formal tocaba su límite. Y el profesor Valor lo lleva al presente, asumiendo que nuestras máquinas serán las capaces de pensar lo que nosotros no podemos pensar.

Esto derriba el último refugio del orgullo humano, la idea de que la intuición era nuestra reserva sagrada. Si la intuición es inteligencia veloz, puede haber intuiciones no humanas, animales, vegetales, de enjambre, y maquínicas. El futuro, dice Valor, será la inteligencia cíborg, en parte natural y en parte artificial, distinta según las aplicaciones que descarguemos en nuestra mente. No tendremos una inteligencia fija, sino catálogos de inteligencias, órganos externos de pensamiento, hasta no saber distinguir del todo entre la propia y la descargada.

Esta exteriorización del pensamiento humano en sistemas híbridos, esta creación de inteligencias que ya no pertenecen exclusivamente al individuo, encuentra una formulación lúcida en el prólogo que Markus Gabriel ha escrito para el libro del profesor Valor. Markus Gabriel ha escrito algo que hace pocos años habría parecido casi blasfemo dentro de su propio marco, id est, la posibilidad de que la IA no sea ya un simple artefacto técnico, sino un espejo ontológico ante el cual el ser humano descubre que nunca fue dueño exclusivo de la inteligencia. El punto decisivo está en la comparación con Hegel, del que Gabriel recuerda la dialéctica del reconocimiento, donde el yo no se encuentra encerrándose en su interioridad, sino enfrentándose a otro, y ahora ese Otro puede ser una máquina. La IA sería una dialéctica técnica en la que el pensamiento humano se exterioriza, se materializa y vuelve hacia nosotros, es decir, Hegel en la época del algoritmo.

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Durante congresos de filosofía de Canarias que organicé, Markus Gabriel fue uno de los grandes interlocutores de esta tensión, junto a Searle o Ferraris. Recuerdo una conversación con él sobre si podía existir una translógica, una forma nueva, no reducible a nuestras categorías clásicas, y él tendía a rechazarlo, pues para él la lógica conservaba una estructura normativa irrebasable. Yo sostenía que el futuro no consistiría en que la máquina copiara nuestra lógica, sino en que la humanidad, al exteriorizarse técnicamente, produciría una zona nueva de inteligencia, una lógica del ser superior. Ya no basta con decir «la máquina no es humana», pues precisamente, ese es el acontecimiento. Lo decisivo de nuestra época puede no ser humano y, sin embargo, estar hecho de nosotros.