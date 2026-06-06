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Jose Domingo Martín Espino: «Salud y bienestar, motores de empleo esta década»

Jose Domingo Martín Espino

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Renata Domingo

¿Por qué impulsar este modelo de Educación Superior Integrada?

Porque creemos que el futuro pasa por conectar la Formación Profesional y la Universidad. El alumno actual necesita itinerarios más flexibles, más prácticos y más conectados con la realidad laboral y social. Supone dar un paso más en nuestra manera de entender la educación. No queremos limitarnos a formar alumnos: queremos formar profesionales capaces de mejorar la vida de las personas. Este modelo nace con esa vocación: unir conocimiento, práctica y compromiso social. Integrar y crear un itinerario contínuo donde el alumno/a no tenga que elegir entre FP y Universidad, sino que pueda avanzar de forma natural desde la formación práctica hacía una formación universitaria.

¿Qué aporta la Formación Profesional en este modelo?

Aporta cercanía a la realidad profesional, práctica desde el inicio y una orientación muy clara hacia la empleabilidad. La FP tiene una enorme capacidad transformadora y frente al modelo tradicional, que aún persiste y que no responde a la realidad actual, nosotros proponemos un modelo contínuo donde el alumno puede avanzar sin ruptura creciendo académica y profesionalmente dentro de un mismo ecosistema.

¿Por qué centrarse en salud, bienestar y calidad de vida?

Estamos viviendo una transformación social enorme y el reto ya no es solo vivir más, sino vivir mejor. Porque son ámbitos estratégicos para el futuro. La sociedad demanda cada vez más profesionales vinculados a la salud física, emocional, alimentación, actividad física y prevención. La salud, la actividad física, la alimentación y el bienestar son prioridades ya demandadas por la sociedad. Y esta preocupación- ocupación por la salud lo será aún más en el futuro.

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¿Qué impacto puede tener en Canarias?

Un impacto directo y muy positivo. La salud bucodental, la actividad física y el envejecimiento activo, la nutrición y el bienestar necesitan profesionales que vayan a trabajar aquí, para cuidar a nuestra población y que van a contribuir directamente a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad: cada vez más sana, más activa y más consciente.

¿Qué destacaría de la colaboración con la UFPC?

La complementariedad. Significa entender la educación de una forma más moderna, más flexible y más comentada con la realidad. Compartimos una visión moderna y abierta de la educación superior, profesional y universitaria: los estudiantes de FP convivirán en un entorno integrado, con los estudiantes universitarios y se enriquecerán mutuamente, compartiendo experiencias interpersonales. Impulsamos itinerarios donde el estudiante puede comenzar con un ciclo desde la FP, adquirir experiencia práctica y posteriormente continuar su desarrollo universitario con el grado relacionado.

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