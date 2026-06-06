Las escuelas rurales de Canarias destacan su papel clave para garantizar la educación en todo el archipiélago

Las escuelas rurales de Canarias han vuelto a poner en valor su contribución al sistema educativo y a la cohesión territorial del archipiélago durante la celebración del III Encuentro Regional de Escuelas Rurales, una cita organizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

El encuentro, desarrollado en Gran Canaria, reunió a cerca de sesenta representantes de distintos ámbitos de la comunidad educativa con el objetivo de analizar la situación actual de estos centros, compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que afrontan en los próximos años.

La jornada contó con la participación de docentes, equipos directivos, personal de inspección educativa, estudiantes universitarios y otros profesionales vinculados al ámbito educativo procedentes de todas las islas, consolidándose como un espacio de intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

Un modelo educativo presente en todas las islas

La escuela rural constituye una pieza fundamental dentro del sistema educativo canario. Actualmente, este modelo se organiza a través de 24 Colectivos de Escuelas Rurales (CER), que agrupan un total de 121 escuelas unitarias repartidas por el conjunto del archipiélago.

Durante el presente curso académico, estos centros han escolarizado a más de 2.300 estudiantes, desempeñando una función esencial para garantizar el acceso a la educación en municipios y núcleos de población alejados de las grandes áreas urbanas.

Más allá de su función académica, las escuelas rurales también contribuyen a mantener la actividad social y comunitaria en muchos entornos donde la presencia de servicios públicos resulta especialmente relevante para fijar población y favorecer la igualdad de oportunidades.

Las escuelas rurales canarias reivindican su papel como motor educativo y social del archipiélago / E. D.

La formación del profesorado, uno de los ejes del encuentro

Durante la jornada se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la realidad de las escuelas unitarias y con la necesidad de seguir fortaleciendo la formación específica de los profesionales que desarrollan su labor en estos entornos.

El director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego, destacó la apuesta de la Consejería por mantener y reforzar este modelo educativo. Según explicó, encuentros como este permiten intercambiar experiencias, conocer nuevas metodologías de enseñanza y favorecer la mejora continua de la práctica docente.

Asimismo, valoró la participación de profesorado procedente de Andalucía, una presencia que permitió ampliar el intercambio de experiencias y compartir iniciativas aplicadas en otros territorios con características similares.

La educación multinivel, una de las señas de identidad

Uno de los aspectos que centró buena parte de las reflexiones fue la educación multinivel, característica habitual en las escuelas rurales, donde alumnado de diferentes edades y cursos comparte espacios de aprendizaje.

Este modelo, ampliamente implantado en las escuelas unitarias, favorece metodologías flexibles y una atención más personalizada. Además, permite adaptar los procesos de enseñanza a las necesidades concretas de cada estudiante, aprovechando grupos reducidos y una relación más cercana entre profesorado y alumnado.

Desde la Consejería se destacó que este sistema ha demostrado ofrecer resultados positivos y continúa siendo una herramienta importante para garantizar una educación de calidad en todos los rincones del archipiélago.

Los futuros docentes se acercan a la realidad de la escuela rural

La principal novedad de esta tercera edición fue la incorporación de estudiantes universitarios de Magisterio. La iniciativa buscó acercar a los futuros profesionales de la enseñanza a la realidad cotidiana de las escuelas rurales y darles a conocer las posibilidades que ofrece este ámbito educativo.

La presencia de alumnado universitario responde a la intención de establecer vínculos más estrechos entre la educación superior y los centros rurales, favoreciendo que quienes se preparan para ejercer la docencia conozcan de primera mano sus particularidades.

Los participantes pudieron profundizar en aspectos como la atención individualizada, el trabajo en grupos heterogéneos y la estrecha relación que mantienen estos centros con el entorno social, cultural y comunitario en el que se integran.

Programa del encuentro

Durante la jornada se compartieron distintas experiencias y proyectos desarrollados tanto dentro como fuera de Canarias. Entre ellos figuró la ponencia “Entre aldeas y sueños: construyendo comunidad desde la escuela rural”, impartida por Rosario Mazo, del Centro Público Rural (CPR) Ana de Charpentier de Córdoba.

Asimismo, se presentaron iniciativas impulsadas en las islas como “Sostenibilidad en una reserva de la biosfera desde la escuela rural”, expuesta por Yeray Guedes, del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Garita, en Lanzarote, o “FortaleCER la universidad. Tejiendo educación rural”, desarrollada por Rubén Óscar Chacón y María Magnolia Mamely, del CER Anaga, en Tenerife, una experiencia centrada en la colaboración entre la escuela rural y el ámbito universitario.

La programación incluyó también la ponencia “Destino: convivencia positiva”, impartida por la educadora y mediadora Yasmina Acevedo, centrada en la promoción de entornos escolares favorables para la convivencia, así como la ponencia-taller “Escuelas que sostienen”, dirigida por la psicóloga y psicoterapeuta Cristina Valerón, enfocada en el cuidado de los vínculos y el bienestar de las comunidades educativas.

El encuentro concluirá en la sesión de tarde con una mesa redonda destinada al intercambio de experiencias y a la reflexión conjunta sobre los desafíos y oportunidades de la escuela rural en Canarias.