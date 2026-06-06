El ‘cuartito de aperos’ de Quevedo: la versión canaria de ‘La Casita’ de Bad Bunny que ya imagina a sus propios famosos

Si Bad Bunny tiene La Casita, Quevedo bien podría tener su propio cuartito de aperos. Esa es la premisa que el creador de contenido Álvaro Luis Hernández llevó a los micrófonos de Radio Club SER, donde convirtió uno de los fenómenos más comentados de la gira del artista puertorriqueño en una fantasía con acento canario. La idea es tan sencilla como efectiva: imaginar qué famosos de las Islas tendrían derecho a entrar en ese espacio reservado para los elegidos, pero cambiado la casa boricua por una construcción mucho más pegada al imaginario rural del Archipiélago.

La versión canaria de ‘La Casita’ de Bad Bunny

La ocurrencia parte del impacto viral que ha tenido La Casita de Bad Bunny en sus conciertos. Durante su gira, el cantante puertorriqueño ha convertido esa estructura en uno de los grandes reclamos del espectáculo: un espacio dentro del recinto donde se reúnen invitados conocidos, celebridades, artistas y rostros populares. Estar en La Casita no es solo ver el concierto desde un lugar privilegiado, sino formar parte del relato de la noche. Las cámaras enfocan, las redes comentan y cada aparición se convierte casi en un acontecimiento paralelo al propio show.

En la propuesta de Álvaro Luis Hernández, esa idea se traduce al lenguaje canario con una imagen reconocible para cualquiera que haya crecido cerca del campo, las medianías o las fincas: el cuarto de aperos. En su sentido original, se trata de una pequeña construcción agrícola destinada a guardar herramientas, materiales de labranza y útiles vinculados al trabajo en la tierra. Sin embargo, en Canarias la expresión ha adquirido también una carga cultural propia: remite a reuniones, tenderetes, comidas improvisadas, sillas de plástico, neveras llenas y ese punto de humor cotidiano que convierte cualquier rincón en un lugar de encuentro.

Los nombres del ‘cuartito de aperos’

La gracia del planteamiento está en que no basta con ser famoso: hay que tener algo de icono canario. Por eso, el listado propuesto por el creador de contenido mezcla música popular, política, televisión, redes sociales, deporte, humor y empresa. En el “cuartito de aperos” imaginario de Quevedo entrarían nombres tan reconocibles como Pepe Benavente (@pepebenavente_oficial), K-Narias (@knariasoficial), Rosa Dávila (@rosa_davilamamely), Fernando Clavijo (@fclavijobatlle), Alejandro Tosco (@alejando.tosco), Juan Carlos Castañeda Baute (@juancarloscastanedabaute), Miguel Daswani (@migueldaswani), Ceci Wallace (@ceci_wallace), Mel Omana (@mel_omana) y hasta el dueño de Fred. Olsen Express (@fredolsenexpress).

Noticias relacionadas

La lista funciona precisamente por el contraste. En un mismo espacio simbólico cabrían artistas de verbena, figuras institucionales, comunicadores, creadores digitales y perfiles muy ligados al paisaje social de Canarias. No se trata de una selección solemne, sino de una fotografía divertida de lo que podría ser una zona VIP con denominación de origen isleña. Menos alfombra roja y más finca. Menos champán y más refresco en vaso de plástico. Menos pose internacional y más frase de barra, sobremesa larga y complicidad local.