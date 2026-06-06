Canarias ofrece ya oportunidades laborales a 20 jóvenes en Senegal

'Tierra Firme: capacitación en Fontanería en Senegal 2025-2026', proyecto financiado por el Gobierno de Canarias, continúa avanzando en Senegal con el desarrollo de nuevas acciones formativas dirigidas a mejorar las oportunidades de empleo y autoempleo de las personas participantes en su país de origen.

La jornada de bienvenida al alumnado se celebró el pasado 1 de abril, con la participación del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Luis Guillermo Padilla Macabeo, quien presentó formalmente la iniciativa y trasladó sus mejores deseos a las personas participantes para el desarrollo de esta experiencia formativa.

Posteriormente, el 7 de abril empezó la formación en el CNQP (Centre National des Qualifications Professionnelles) de Dakar, orientada a preparar a las 20 personas participantes para la certificación oficial del país en instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de Fontanería. Esta fase fue impartida por el equipo docente senegalés del centro, reforzado previamente a través de la estancia en Femete de una docente del CNQP, que recibió formación especializada en Fontanería para trasladar después esos conocimientos al alumnado en Senegal.

En este marco, la semana del 18 de mayo, el equipo técnico formado por la responsable de proyectos de Femete, Désirée Brito Rodríguez, y el presidente de Apigaste, docente y titular de Arcon Canarias, Pedro Armas Concepción, se desplazó a Dakar para impartir una formación complementaria, intensiva y especializada al alumnado de esta segunda edición del proyecto.

Enfoque práctico y entrega de material

Las acciones formativas combinaron una capacitación técnica especializada de 30 horas en Fontanería con un enfoque práctico sobre instalación, mantenimiento, reparación, seguridad y buenas prácticas, con una sesión complementaria de 3 horas de “Soft Skills”, orientada al desarrollo de competencias transversales para la inserción laboral y el autoempleo, como el liderazgo, la sostenibilidad, la seguridad laboral, la gestión de equipos, el emprendimiento y la igualdad de oportunidades.

Esa semana de trabajo en Senegal también incluyó la entrega de material de seguridad a todo el alumnado, reforzando la importancia de la prevención de riesgos laborales en el desarrollo de la actividad profesional. Asimismo, se llevó a cabo la entrega de diplomas correspondientes a las “masterclass” impartidas por los docentes canarios, como reconocimiento a la participación del alumnado en esta fase complementaria de su proceso formativo.

Durante su estancia en Senegal, la responsable de Proyectos de Femete mantuvo reuniones con distintas entidades del país y con empresas potencialmente interesadas en acoger a las personas participantes durante la próxima fase del proyecto, correspondiente al período de prácticas. Estas empresas se desplazaron al CNQP para conocer de primera mano al alumnado, acercarse a su proceso formativo e identificar perfiles con potencial de incorporación laboral. Estos encuentros permitieron identificar oportunidades reales de colaboración con empresas con interés en la contratación, favoreciendo que la experiencia práctica pueda convertirse en una vía efectiva de continuidad laboral tras la finalización de esta etapa formativa.

“Cooperación útil y transformadora”

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, destacó que “Tierra Firme representa un ejemplo de cooperación útil y transformadora, porque apuesta por la formación técnica de calidad como herramienta para generar oportunidades reales de empleo y desarrollo personal”. Asimismo, subrayó que “la implicación de profesionales y empresas, tanto de Canarias como de Senegal, está permitiendo construir puentes de colaboración que benefician a las personas participantes y contribuyen al crecimiento socioeconómico de ambos territorios”.