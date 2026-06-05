Yeremay Hidalgo triunfa en el Certamen Jóvenes Diseñadores con una colección inspirada en García Lorca

La Semana Internacional de la Moda de Tenerife se desarrolla en el Recinto Ferial de la capital chicharrera y, para su inauguración el pasado jueves, confió en el potencial creativo del Archipiélago gracias a la irrupción de nuevos talentos. Entre ellos destaca el diseñador grancanario Yeremay Hidalgo, ganador del XV Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores, cuya propuesta, Lágrimas de sal, logró conectar con el jurado por su fuerza narrativa y su sensibilidad estética.

A sus 27 años, Hidalgo -cuya marca se llama Hidalgo Studio- representa a una generación emergente de creadores isleños que busca abrirse camino en el sector de la moda desde Canarias. El joven tiene claro el vínculo que tiene con la isla que lo vio crecer y donde comenzó su relación con la moda, dentro del mundo del Carnaval, como tantos otros. Estudió diseño de moda hace unos cinco años y en los últimos tiempos ha trabajo en este sector dentro de las fiestas, una experiencia que le ha permitido adquirir destrezas técnicas y creativas. Sin embargo, sentía la necesidad de dar un paso más allá: "Me apetecía ya dar el salto a lo que realmente me gusta, que es la moda, y plasmar todo lo que tenía en mente".

Primer premio

Ese salto se materializó hace unos meses con su participación en el XV Certamen Jóvenes Diseñadores impulsado por el Cabildo de Tenerife. Resultó uno de los siete finalistas, y se vio las caras con los demás contrincantes el pasado jueves, en Santa Cruz de Tenerife. Su colección, Lágrimas de sal, logró alzarse con el primer premio del certamen, dotado con 5.000 euros. El jurado valoró especialmente la capacidad del diseñador para convertir una experiencia personal en una propuesta estética sólida.

Así, su participación en el Certamen Jóvenes Diseñadores no fue casual porque Hidalgo conocía la relevancia de esta plataforma dentro del sector. De hecho, conocidos y familiares le habían recomendado presentarse porque eran conscientes de que este concurso es una gran puerta hacia el mundo de la moda. El objetivo del grancanario era claro: ganar visibilidad y darse a conocer, más allá del resultado obtenido, que finalmente no ha podido ser mejor.

Emoción y simbología

Hidalgo apostó para esta propuesta por un concepto profundamente emocional ya que tomó como punto de partida la obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, y trasladó su universo simbólico a una reinterpretación contemporánea del duelo. "Era un proyecto que tenía en mente desde hacía mucho tiempo y que quería engrandecer", afirmó minutos después de que se anunciara que era el ganador del concurso.

Algunas de las propuestas de Yeremay Hidalgo en el Certamen de Jóvenes Diseñadores / María Pisaca

La colección explora el dolor, la represión y la identidad femenina en un contexto marcado por normas sociales rígidas. Pero, más allá de la referencia literaria, el origen de Lágrimas de sal es más íntimo. "Le di forma en una etapa de mi vida en la que yo lo pasé mal y lo tenía guardado", confesó el joven, quien llevó a cabo todo un proceso personal que ahora se traduce en prendas que recorren un camino desde la oscuridad hacia la liberación, desde los tonos oscuros hasta los claros. "Me gustaba esa parte de la mujer, el tema oscuro, el luto, y esa transición de llevarla hasta la liberación, a esa feminidad o llevar el luto de una manera diferente".

Más allá del luto

Pero, desde su óptica, el duelo no debe limitarse a códigos rígidos o convencionales. "El luto no tiene por qué llevarse de manera oscura, de manera negra, sino que una mujer debe poder llevarlo como se sienta mejor y libre", explicó el grancanario. Esta reinterpretación conecta con una mirada contemporánea sobre la identidad y la expresión individual, elementos cada vez más presentes en la moda actual.

Más de 70 propuestas se presentaron al concurso, que eligió a siete finalistas

Las influencias del diseñador están profundamente ligadas a su entorno más cercano. "Mi familia, mi madre, mi abuela y mis tías son referentes para mí", señaló y habló sobre la dimensión emocional con la que cuenta esta propuesta que llegó aparejada de un proceso creativo intenso y colectivo. "Detrás de estos diseños hay estudio, hay lágrimas y hay muchas otras personas además de mí mismo que han puesto un granito de arena para que todo sea posible", afirmó el joven.

Convivencia y aprendizaje

El concurso, celebrado en el marco de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife, reunió esta semana a diseñadores de distintos países y consolida a la Isla como un referente internacional. En esta edición participaron más de 70 aspirantes, de los cuales solo siete llegaron a la final, procedentes de lugares como Indonesia, Venezuela o México.

El desfile de Yeremay Hidalgo / María Pisaca

Más allá del resultado, el diseñador pone en valor la experiencia compartida con otros participantes porque "la convivencia ha sido maravillosa y hemos sido una piña". Esa relación entre creadores, lejos de la rivalidad, generó un espacio de aprendizaje mutuo en el que cada uno ha podido desarrollar su trabajo.

Desde Canarias

Ahora, el hecho de desarrollar una carrera desde Canarias plantea desafíos para Yeremay Hidalgo, especialmente en términos de proyección exterior. "Canarias siempre está un poco más limitada", reconoció el diseñador, quien no obstante, destacó el papel de iniciativas como Tenerife Moda para favorecer el impulso de nuevos talentos.