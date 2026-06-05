Pedro Sánchez se acuerda del muelle de Arguineguín seis años después de la crisis migratoria para visitarlo con el papa León XIV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pisará por primera vez el muelle de Arguineguín. Y lo hace, para acompañar al papa León XIV en su encuentro con migrantes, seis años después de que este puerto del municipio de Mogán fuese bautizado como el muelle de la vergüenza por tener a 2.600 migrantes hacinados. En ese momento, en 2020, no hubo rastro de Sánchez en Arguineguín, pese a las peticiones de las autoridades regionales y locales de que fuese testigo de la realidad migratoria y se pusiese al frente de la crisis humanitaria.

La semana que viene llega al muelle cuando nada queda de esa imagen de desesperación. Una imagen que en su día despertó el deseo del papa Francisco de conocer las historias de los migrantes que arriban a Canarias y que cumple por fin León XIV.

Arguineguín se convirtió hace seis años en el epicentro migratorio. Una triste realidad marcada, además, por el contexto del Covid-19. El muelle se tornó en un campamento de personas hacinadas, hasta 2.600, seis veces más de su capacidad. La pandemia impedía que los migrantes se moviesen por el territorio, lo que hizo que Arguineguín se volviese un recurso de atención permanente, hasta la construcción del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Barranco Seco.

Las críticas por vulnerar la dignidad de las personas se hicieron recurrentes pero, pese a la magnitud de la crisis, Sánchez –presidente desde 2018– nunca apareció. No estuvo cuando era el muelle de la vergüenza, pero llega cuando se ha reconvertido en el muelle de la esperanza.

"Nunca apareció"

«Cuando más necesitaba esta alcaldesa la visita del presidente durante los cuatro meses de crisis migratoria, visita que este Ayuntamiento solicitó al ser una competencia del Gobierno de España, nunca apareció», dijo este jueves Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, tras conocer la visita del presidente del Gobierno. «Pero será bien recibido por el pueblo, a pesar de todo», añadió.

La visita a Arguineguín se producirá justo después de que León XIV aterrice en Gando, el jueves, sobre las 10.50 horas. Allí, Sánchez estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Posteriormente, la comitiva se trasladará por la GC-1 hasta Arguineguín. Ya en el muelle, en el acto con los migrantes, sobre las 11.40, se sumarán el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz, Elma Saiz.

El acto durará una hora, según la previsión, y se espera que acudan unas 2.000 personas, el 75% de ellas serán migrantes. Se plantea como un evento «sencillo y humilde», repleto de «gestos simbólicos y pequeños detalles» orientados a las personas que se juegan la vida para buscar un futuro mejor.

Los testimonios

El papa escuchará el testimonio de cuatro personas vinculadas con la migración. Una representará el viaje desde África; otra, desde Latinoamérica; una tercera, a las autoridades de Salvamento, y el último, a la labor de integración que se hace desde la Iglesia.

Además de los migrantes estarán presentes personas que acompañan en el proceso de integración y acogida; obispos de la Conferencia Episcopal y representación de gremios e instituciones como la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A Tenerife no acude

Un día después, el papa visitará en Tenerife en centro Las Raíces, convertido en CATE y que alberga en la actualidad a medio millar de migrantes, la mayoría musulmanes. Pero allí, en este enclave que todavía refleja la crisis migratoria y los procesos de acogida, ya no estará Sánchez acompañando a León XIV.

Las Raíces es un antiguo acuartelamiento del Ejército en el municipio tinerfeño de La Laguna que el Ministerio Defensa cedió a Migraciones cuando tuvo que activarse el Plan Canarias por la avalancha de pateras registrada a partir del año 2020.

Este centro de acogida temporal se inauguró en 2021 y no ha estado exento de polémicas. Los primeros en llegar tuvieron que permanecer hacinados en un campamento improvisado en una zona especialmente fría y húmeda. En los momentos de mayor ocupación llegó a superar las 1.500 personas.