Los médicos de Canarias anuncian la suspensión de la actividad voluntaria en hospitales públicos a partir del 8 de junio

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha anunciado este viernes la puesta en marcha de la iniciativa denominada Stop Funciona, una medida que contempla la suspensión de toda la actividad asistencial voluntaria que numerosos médicos y facultativos desarrollan fuera de su jornada ordinaria en los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Según ha informado la organización sindical, la medida comenzará a aplicarse a partir del próximo 8 de junio y llega después de varias semanas de reuniones y consultas mantenidas con profesionales sanitarios de diferentes centros hospitalarios del archipiélago.

El sindicato asegura que la decisión cuenta con un amplio respaldo entre distintos servicios hospitalarios y que responde a la falta de avances en las negociaciones sobre las reivindicaciones planteadas por el colectivo médico.

Reuniones en varios hospitales de Canarias

De acuerdo con la información facilitada por CESM Canarias, durante las últimas semanas se han celebrado encuentros con médicos de algunos de los principales hospitales de las islas para analizar la situación laboral y valorar posibles medidas de presión.

La última de estas reuniones tuvo lugar el pasado 3 de junio en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. Este encuentro se suma a los celebrados previamente en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde diversos servicios ya habían trasladado su apoyo a la iniciativa promovida por el sindicato.

La organización añade que otros hospitales y servicios continúan desarrollando procesos internos de consulta, por lo que prevé que nuevas adhesiones puedan producirse en los próximos días.

¿Qué actividades quedarían suspendidas?

La medida anunciada por el sindicato afecta exclusivamente a aquellas actividades que se realizan de manera voluntaria y fuera de las obligaciones contractuales ordinarias de los facultativos.

Entre ellas se incluyen los programas especiales destinados a incrementar la actividad asistencial, las prolongaciones voluntarias de jornada, la actividad extraordinaria y cualquier otra actuación desarrollada fuera del horario habitual que dependa de la disponibilidad voluntaria de los profesionales.

CESM Canarias sostiene que una parte relevante de la actividad que actualmente se realiza en los hospitales públicos se apoya en este esfuerzo adicional de los médicos, contribuyendo, según el sindicato, a la reducción de listas de espera y al mantenimiento de determinados circuitos asistenciales.

Las principales reivindicaciones del colectivo médico

La organización sindical afirma que lleva meses trasladando al Servicio Canario de la Salud una serie de propuestas relacionadas con las condiciones laborales y profesionales de los facultativos.

Entre las principales demandas figuran la mejora de las retribuciones, el cumplimiento de acuerdos previamente suscritos, la adaptación de las plantillas médicas a las necesidades reales del sistema sanitario, mejoras en las condiciones de guardia y descanso, así como un mayor reconocimiento de la responsabilidad que asumen los profesionales sanitarios en el ejercicio de su actividad.

CESM Canarias sostiene que, pese a los compromisos manifestados por responsables del SCS para abordar estas cuestiones, todavía no se han concretado propuestas escritas ni un calendario de negociación que permita avanzar hacia posibles acuerdos.

El sindicato reclama una negociación formal

Desde la organización médica insisten en que el objetivo de la medida no es generar un conflicto con la administración sanitaria, sino favorecer la apertura de un proceso negociador que permita abordar los problemas que, a su juicio, afectan a la profesión médica en Canarias.

En este sentido, el sindicato asegura que la suspensión de la actividad voluntaria constituye una medida proporcional y reversible, y mantiene que aún existe margen para evitar su aplicación efectiva si se producen avances en las conversaciones con el Servicio Canario de la Salud.

La organización añade que continúa abierta al diálogo y que espera recibir propuestas concretas que permitan desbloquear la situación.

Referencia a acuerdos alcanzados en otras comunidades autónomas

CESM Canarias también hace referencia a experiencias recientes desarrolladas en otras comunidades autónomas para defender la necesidad de una negociación específica con los representantes médicos.

Como ejemplo, menciona el caso de Galicia, donde la administración sanitaria autonómica y los representantes de los facultativos alcanzaron un acuerdo que permitió desconvocar movilizaciones tras incorporar mejoras relacionadas con jornada laboral, descansos, condiciones económicas y organización del trabajo.

El sindicato considera que experiencias de este tipo demuestran que los conflictos laborales dentro del ámbito sanitario pueden resolverse mediante el diálogo y la negociación entre las partes implicadas.

Servicios que secundarán la iniciativa Stop Fuciona

Por el momento, ya han comunicado oficialmente su adhesión a la propuesta Stop Funciona los siguientes hospitales universitarios canarios:

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria

Neurocirugía, Urología, Dermatología, Oftalmología, Cardiología, Cirugía Vascular, Traumatología, Anestesia, Cirugía General, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial y Ginecología.

Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

Radiología, Neumología, Anestesia, Cardiología, Urología, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial, UMI, Medicina Interna, Análisis Clínicos.

Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Oftalmología , Neurocirugía, Cirugía Torácica , Anestesia, Traumatología , Digestivo, Urgencias, Medicina Intensiva, Urología , Hematología , Medicina Interna, Cardiología, Análisis Clínicos, ORL, Cirugía General

Hospital Universitario de Canarias

Cirugía General, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Cirugía Pediátrica, Ginecología, Anestesia, Traumatología, Urología, Cirugía Vascular.

Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa