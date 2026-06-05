Manuel Domínguez anuncia la creación de una aceleradora de empleo en sectores de alto valor añadido
El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos explica que el objetivo de esta herramienta es mejorar "la conexión entre formación y empleo para cubrir vacantes en actividades productivas esenciales"
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, aseguró este viernes en comisión parlamentaria que el "desajuste" entre la oferta y la demanda de empleo es "la principal dificultad" para cubrir vacantes en sectores productivos esenciales, como por ejemplo la industria o la construcción. Por este motivo, anunció la creación de una "aceleradora de empleo", que se presentará a finales de este mes de junio, centrada en sectores estratégicos de alto valor añadido con el objetivo de "mejorar la conexión entre formación y empleo estable".
El consejero reconoció que "durante muchos años se ha estado formando a personas para puestos de trabajo que ya no existen o ya están cubiertos, sin prestar atención a perfiles emergentes y de alto valor añadido". Así, destacó el papel "esencial" de las universidades y la formación profesional. "Se ha hecho un esfuerzo en esta legislatura impulsado 184 nuevos ciclos formativos con el objetivo final de casar la oferta y la demanda de empleo".
La colaboración
Domínguez destacó, además, que la colaboración con el tejido empresarial es "crucial para ajustar la oferta formativa a la demanda real, tal y como se ha hecho con la industria y la construcción a través de convenios". "La estrategia para responder, de forma ágil, a las necesidades del mercado laboral es clara: se trata de combinar planificación educativa, modernización de la FP, colaboración con el sector empresarial y nuevas herramientas como esta aceleradora", afirmó.
El consejero defendió también el papel del Consejo Canario de la Productividad como "órgano relevante" para trazar una política común y "abordar el problema de la productividad en Canarias". Durante su intervención, explicó que dicho Consejo, formado por agentes sociales, patronales sindicatos y universidades, se ha reunido ya en tres ocasiones y tiene elaborado un primer informe conceptual que se aprobará en la reunión de próximo 1 de julio, que mostrará un mapa real de la productividad total en las islas".
Durante la comisión, el consejero también se refirió al programa de los Bonos Consumo Archipiélago, cuya campaña se inició el pasado mes de abril. "Ya se han canjeado 4,2 millones de los 4,8 presupuestados, y se han agotado cerca de 80.000 bonos en los más de 2.800 comercios adheridos a la campaña", que recordó continuará durante este mes de junio. El vicepresidente señaló que este programa lo que persigue es "ayudar la comercio local, motivando al consumidor a que se acerque al pequeño negocio y crear así un vinculo que pueda prolongarse en el tiempo".
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