Joaquín Mazón presenta en Tenerife su nueva película, 'El último mono', una comedia políticamente incorrecta

El cine español vuelve a encontrar en Tenerife un espacio de encuentro y reflexión con la presentación de la película El último mono, en el marco del festival Lo que viene. El festival llega así a su fin con la presentación de esta cinta, después de una semana cargada de actividades que se han desarrollado entre el Espacio La Recova y el TEA Tenerife Espacio de las Artes, y que ha reunido a un nutrido grupo de directores, productores y actores nacionales para presentar los avances de la próxima temporada cinematográfica. La presentación de la cinta dirigida por Joaquín Mazón reunió a profesionales del sector en un contexto muy distinto al de un preestreno convencional, permitiendo a creadores y periodistas intercambiar impresiones antes de la llegada de la película a las salas comerciales, prevista para el próximo 7 de agosto.

Protagonizada por Juan Dávila junto a Susana Abaitua, la película se presenta como una comedia con un marcado componente social, ambientada en la ciudad de Valencia y con el trasfondo de una manifestación del Día Internacional de la Mujer. Muestra la historia de Alejandro, un gurú de la seducción que triunfa en internet y que asume el reto ante sus seguidores de conquistar en tres días a Mariela, comediante feminista y su máxima rival en las redes.

Respuesta del público

Para el equipo, mostrar la cinta en un entorno profesional como este supone una oportunidad singular. "Es muy diferente a presentarlo en un festival un poco más abierto al público", explica Mazón, quien valora especialmente el contacto directo con compañeros de profesión: "Es bonito que otros compañeros lo vean y que también podamos comentarlo con periodistas". Por su parte, el actor Juan Dávila -quien visita estos días canarias junto al realizador para presentar la cinta- coincide en destacar la experiencia y subraya que este tipo de pases permiten medir la respuesta antes del estreno oficial. "Hemos visto que la película ha funcionado y que la gente se lo pasa fenomenal", apuntan en referencia al pase exclusivo que tuvo lugar en la noche del miércoles.

Ese primer termómetro resulta clave para una comedia que busca el equilibrio entre el humor y la reflexión. "Aquí hay una cosa intermedia que nos ayuda a empezar ese calentamiento", señala Mazón, quien reconoce que incluso ha sido testigo de reacciones inesperadas: "Hubo muchas risas en momentos que yo no me esperaba".

Localización

La película se rodó íntegramente en Valencia, aprovechando espacios emblemáticos como la Plaza de la Reina y recreando el ambiente de las movilizaciones del 8M con un importante despliegue de producción. "Había algo muy clave que fue la manifestación del Día de la Mujer", explica el director, quien defiende la elección del escenario como un elemento narrativo fundamental. El último mono gira alrededor de personajes complejos y contradictorios y aborda temas sensibles desde el humor. "Es una película políticamente incorrecta", admite Juan Dávila, quien destaca el cuidado necesario para construir los personajes: "Había que tener bastante cuidado a la hora de dónde estaba posicionado cada uno".

En ese sentido, Mazón subraya el trabajo conjunto del equipo para encontrar el tono adecuado: "Hemos sido muy finos para que no genere rechazo". La interpretación de Dávila a través de su personaje Alejandro, en particular, aporta matices a un protagonista deliberadamente incómodo: "Le ha dado una humanidad y ternura al personaje". La presencia de Susana Abaitua también ha sido clave en el desarrollo del relato, aportando una mirada complementaria. "Nos ha dado un discurso desde un lugar que nosotros desconocemos", reconocen tanto el actor como el director, quienes destacan la importancia de integrar diferentes perspectivas en una historia que, lejos de ofrecer respuestas cerradas, busca abrir debate.

Debate entre el público

"Creo que es una película que puede crear debate incluso entre las parejas", afirma Dávila, incidiendo en uno de los objetivos de la cinta, que es el de prolongar la experiencia más allá de la sala de cine. "Te ríes mucho y luego te vas a cenar y estás hablando de ella", añade. Su paso por Tenerife ha servido, además, como punto de encuentro para una industria que, según los propios creadores, a menudo se vive de forma individual. "Es un sector en el que te encuentras muy solitario con tus sueños", reflexiona Mazón, quien valora la importancia de compartir espacios como este: "Creo que suma mucho y hace familia".

«Hago películas para que se vean en cine. La sensación de reírte con la gente alrededor es maravillosa» Joaquín Mazón — Director

Más allá de las anécdotas, el equipo reivindica el valor del cine en sala de proyección puesto que se convierte en toda una experiencia colectiva. "Yo hago películas para que se vean en cine", defiende Joaquín Mazón, quien subraya además la importancia de la risa compartida: "La sensación de reírte con la gente alrededor es maravillosa".

Estreno

Con un estreno previsto a gran escala, El último mono aspira a conectar con el público a través de un humor que invita tanto a la carcajada como a la reflexión. "Es la típica película que vas a ver con amigos o con tu pareja y que luego sigues hablando de ella", aventura Juan Dávila. En Tenerife, el largometraje ya ha dado sus primeros pasos ante la industria pero el siguiente es el de comprobar si esa complicidad se traslada al gran público, confirmando las buenas sensaciones que ha dejado su paso por Lo que viene.