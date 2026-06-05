El Estado ignora la petición de País Vasco y Canarias para abordar el pacto migratorio

Menos de una semana. El tiempo avanza hacia la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo de la UE y son más las preguntas que las respuestas. La norma, que entrará en vigor este 12 de junio coincidiendo con la visita del papa León XIV a Canarias, está rodeada de incógnitas que se han intentado abordar en encuentros como el celebrado este viernes en Madrid, organizado por el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo vasco, para analizar las consecuencias del nuevo texto. Eso sí. La ausencia de representantes del Gobierno central en esta reunión añade aún más incertidumbre a la cuestión. Una situación que ha sido criticada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien lamentó además que, a una semana de la aplicación del paquete normativo europeo, las comunidades autónomas no hayan sido consultadas ni llamadas a coordinarse al respecto.

La ausencia del Estado no pasó despapercibida y, en declaraciones a los medios, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, aseguró que ha pedido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la convocatoria de una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para abordar este asunto. Delgado criticó que se "quieran arrojar unos méritos y unas cuestiones yendo incluso ante el papa en Canarias" mientras, según denunció, las comunidades permanecen "a oscuras" sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. "Que se deje de tanta visita y se ponga a trabajar en lo que es su responsabilidad y nos reúna a las comunidades y nos diga cómo vamos a proceder a actuar cuando empiecen a llegar las pateras a partir del día 12 de junio", añadió.

La norma tiene especial relevancia para Canarias. El Archipiélago actúa como principal frontera sur de Europa, con todo lo que ello conlleva en términos de presión migratoria, gestión de rescates, acogida de personas migrantes y coordinación con las instituciones europeas. El acuerdo de los 27 supone una normativa común - aunque deja margen de maniobra a cada Estado - para actuar frente a los flujos migratorios. Pero existen "más dudas que certezas y ni una sola instrucción" sobre su aplicación, su impacto y, sobre todo, las garantías que ofrece a las personas migrantes, denunciaron tanto el Gobierno canario como el vasco en la jornada Pacto Europeo de Migración y Asilo. Retos e incertidumbre ante su inminente implementación.

La ruta canaria

Los retos están sobre la mesa y la alerta por las dudas en torno a los derechos humanos mantiene en vilo a las organizaciones sociales. En este sentido, Clavijo apuntó a que el Pacto puede suponer "un paso atrás" en los principios de la Unión Europea, con efectos especialmente negativos para las Islas. Si bien el texto contempla mecanismos de solidaridad, estos parecen no ser suficientemente eficaces y permiten que los países "ricos puedan pagar" por eludir su responsabilidad de acoger a personas migrantes. El resultado es claro: "Una Europa pobre o fronteriza en la que los derechos humanos, la dignidad, la atención o los derechos de la infancia pasen a un segundo plano y en la que las Islas pasen a ser centros de retención".

El temor de las Islas a enfrentarse a una nueva crisis migratoria persiste. La ruta atlántica - considerada una de las más peligrosas del mundo - ha registrado en los últimos meses un descenso continuado de las llegadas de cayucos a las costas canarias. Canarias tutela en sus centros de acogida a casi 3.000 niños y niñas y, en los últimos cinco años, han llegado a Europa a través de las Islas un total de 165.000 personas.

Una Conferencia Sectorial

Algunas de las incógnitas se concentran en aspectos como el Reglamento de triaje, que según lo previsto permitiría que las personas migrantes permanezcan en las Islas hasta seis meses, frente al plazo actual, que suele rondar el mes. Esta circunstancia podría complicar la gestión migratoria en un territorio ultraperiférico y fragmentado como el Archipiélago. Otra de las preocupaciones se centra en los menores migrantes no acompañados que arriban a las costas canarias. Desde Canarias se ha reclamado a Bruselas un acuerdo que permita su distribución de forma segura, no solo entre las comunidades españolas, sino también entre los Estados miembros. En este sentido, Clavijo criticó que se siga "sin distinguir realidades jurídicas para atender con la mayor dignidad a los niños y niñas y diferenciarlos de los adultos".

Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, coincidió en que, a una semana de la entrada en vigor del pacto europeo, su Ejecutivo no sabe aún cómo debe aplicarse. Melgosa reivindicó la petición de su Gobierno de que el Estado reconozca a Euskadi como frontera norte y criticó que la implantación del pacto se haya hecho "sin tener en cuenta a las regiones", que son, dijo, las que trabajan día a día en la gestión de estas políticas. "No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo claridad", dijo la consejera, quien pidió conocer "las reglas concretas" del pacto y quién va a asumirlas.