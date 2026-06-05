El IAC asegura que proyectar la imagen del Sol en una superficie es el método más seguro para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha recordado la importancia de extremar las precauciones para observar el próximo eclipse solar del 12 de agosto, un fenómeno visible desde una amplia superficie de España y que despertará un gran interés ciudadano.

El organismo científico advierte de que mirar directamente al Sol, incluso durante un eclipse, puede causar daños graves e irreversibles en la vista, incluida la ceguera. Por ese motivo, insiste en que el método más seguro para seguir el fenómeno es proyectar la imagen del Sol sobre una superficie, en lugar de mirarlo de forma directa. Según el instituto, incluso un 1% de la superficie solar visible emite suficiente radiación como para provocar lesiones permanentes en los receptores de luz del ojo.

El eclipse será una oportunidad destacada para observar uno de los espectáculos astronómicos más llamativos, pero también puede convertirse en un riesgo si se utilizan métodos inadecuados. El Gobierno de España ha puesto en marcha la web oficial 'Trío de Eclipses' para ofrecer información sobre los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028, una secuencia excepcional que tendrá a España como uno de sus escenarios principales.

Síntomas que pueden aparecer horas o días después

Uno de los principales peligros de la exposición solar directa es que las lesiones no siempre se notan de inmediato. Los síntomas de la retinopatía solar, la lesión ocular causada por mirar al Sol, pueden aparecer horas o incluso días después.

Entre los signos de alerta se encuentran la visión borrosa, la distorsión visual o la aparición de un punto ciego central, conocido como escotoma, que puede dificultar actividades cotidianas como leer o fijar la vista en un objeto.

En los casos más graves, la exposición puede provocar un agujero macular, una lesión que puede requerir intervención quirúrgica. El IAC insiste en que mirar al Sol durante unos segundos, si se hace repetidamente y sin protección adecuada, puede acumular daño.

El método más seguro: proyectar la imagen del Sol

La recomendación principal del Instituto de Astrofísica de Canarias es observar el eclipse mediante proyección indirecta. Este método consiste en proyectar la imagen del Sol sobre una superficie, como una cartulina, una pared o una pantalla, evitando mirar directamente al astro.

La proyección permite seguir el avance del eclipse sin exponer los ojos a la radiación solar directa. Es un sistema especialmente recomendable para actividades educativas, grupos familiares o espacios públicos donde muchas personas quieran observar el fenómeno a la vez.

Gafas homologadas, no gafas de sol

Para quienes quieran observar el Sol de forma directa, el IAC recuerda que solo deben utilizarse gafas certificadas con la norma EN ISO 12312-2:2015, específica para observación solar directa.

Esta certificación no es la misma que la de las gafas de sol ordinarias. Las gafas comunes, aunque sean oscuras, no bloquean la radiación solar en la cantidad necesaria para proteger la retina.

Solo se pueden quitar las gafas durante la totalidad absoluta

En los eclipses totales, como los de 2026 y 2027, solo es seguro quitarse las gafas durante los minutos de totalidad absoluta, es decir, cuando la Luna cubre el 100% del Sol y el entorno queda a oscuras.

Fuera de ese breve intervalo, la protección debe mantenerse en todo momento. Esto incluye las fases parciales previas y posteriores, cuando una parte del Sol sigue visible y continúa emitiendo radiación suficiente para dañar los ojos.

En los lugares donde el eclipse no sea total, nunca debe mirarse al Sol sin protección homologada o sin usar métodos de proyección indirecta.

Qué métodos no se deben usar

El IAC es tajante respecto a los métodos caseros: no sirven las gafas de sol, los cristales ahumados, las radiografías, los CDs, las películas fotográficas ni los filtros improvisados para prismáticos o telescopios.

El único método casero relativamente aceptable, aunque con limitaciones ópticas, es el uso de un cristal o filtro de soldador de grado alto, entre 12 y 14. Aun así, la recomendación preferente sigue siendo utilizar gafas homologadas o recurrir a la proyección de la imagen solar.