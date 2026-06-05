¿Hará buen tiempo durante la visita del papa? Así estará Tenerife el 12 de junio

La cuenta atrás para la visita del papa León XIV a Canarias entra en su recta final y una de las preguntas más repetidas entre fieles, organizadores y ciudadanos tiene que ver con el tiempo. Después de varios días marcados por los alisios y algunas rachas intensas de viento, la previsión para el viernes 12 de junio invita al optimismo.

Tenerife recibirá al pontífice con un ambiente típicamente canario, lejos de las altas temperaturas que afectarán esos días a buena parte de la Península. Las previsiones apuntan a una jornada estable, con temperaturas agradables y cielos alternando nubes y claros.

¿Qué tiempo hará durante la visita del papa?

Según las previsiones meteorológicas disponibles para Santa Cruz de Tenerife, la jornada del viernes estará marcada por intervalos nubosos y amplios claros durante prácticamente todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados, con una sensación térmica ligeramente superior durante las horas centrales.

A primera hora de la mañana, cuando comiencen muchos de los desplazamientos previstos para acudir a los actos papales, los termómetros rondarán los 18 grados. Conforme avance la jornada, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 23 grados alrededor de las 13.00 horas.

El viento soplará del norte durante todo el día, con velocidades sostenidas de entre 16 y 20 kilómetros por hora y rachas que podrían acercarse a los 40 kilómetros por hora en algunos momentos. Aunque no se esperan incidencias destacadas, sí podría notarse especialmente en espacios abiertos y zonas costeras.

Un ambiente favorable para los actos al aire libre

La previsión encaja además con el patrón habitual de los alisios en Canarias durante estas fechas. La nubosidad quedará más retenida en las vertientes norte de la isla, mientras que el sol ganará protagonismo durante las horas centrales del día.

Por el momento, los modelos meteorológicos no contemplan precipitaciones para la jornada del viernes ni fenómenos adversos que puedan afectar al desarrollo de la agenda prevista para León XIV.

Todo apunta así a que Tenerife recibirá al papa con un tiempo suave, estable y agradable, en una jornada donde la atención estará puesta en una visita histórica para Canarias y en los miles de fieles que se darán cita para acompañar al pontífice.