Conciertos
Frank Peter Zimmermann y Mahler cierran la temporada de Sinfónica de Tenerife
El maestro Pablo González se pone al frente del programa de clausura, el viernes 12 de junio, con Beethoven y el debut de la soprano Jone Martínez
La Sinfónica de Tenerife despedirá su temporada 2025/2026 el viernes 12 de junio con un concierto de especial relevancia por repertorio y por nombres propios. El violinista Frank Peter Zimmermann, uno de los grandes solistas del panorama internacional, regresa a la formación para interpretar el Concierto para violín en re mayor, de Ludwig van Beethoven, en un programa que completará la Sinfonía n.º 4, de Gustav Mahler. Bajo la dirección de Pablo González, la cita tendrá lugar a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife y contará con el debut con la formación de la soprano Jone Martínez.
Para Pablo González, las dos partituras comparten una cualidad poco habitual: "Parecen contemplar el mundo con una mezcla de profundidad y transparencia, como si la complejidad de la experiencia humana pudiera expresarse desde la sencillez". El director principal invitado de la Sinfónica considera además especialmente significativo cerrar la temporada con este programa.
Programa
El programa se abrirá con una de las grandes obras del repertorio concertante: el Concierto para violín en re mayor, compuesto por Beethoven en 1806. La partitura, convertida con el paso del tiempo en una referencia absoluta para generaciones de intérpretes, plantea un diálogo de extraordinaria nobleza entre el solista y la orquesta, con una escritura de gran amplitud expresiva y equilibrio formal. "Cada idea encuentra su lugar con una lógica casi inevitable", señala González, quien destaca la capacidad de la partitura para combinar grandeza arquitectónica e intimidad emocional.
El encargado de asumir la parte solista será Frank Peter Zimmermann, uno de los violinistas más prestigiosos de la actualidad y una figura habitual de las principales salas y orquestas internacionales. Su regreso a la Sinfónica de Tenerife, después de su última actuación en 2023, convierte esta cita en uno de los grandes acontecimientos de la recta final de la temporada. En los últimos años ha actuado con formaciones como la Berliner Philharmoniker, la Cleveland Orchestra, la Boston Symphony Orchestra, la Gewandhausorchester de Leipzig o la Filarmonica della Scala.
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