Empleo pone en funcionamiento el SEMAC Virtual para digitalizar las conciliaciones laborales en Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Trabajo, ha puesto en marcha el nuevo sistema virtual del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC), una herramienta que simplifica la gestión de los procedimientos de conciliación laboral al permitir realizar los trámites de forma telemática y reducir los desplazamientos de la ciudadanía.

Durante la presentación del nuevo sistema y la demostración de su funcionamiento, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, aseguró que “con esta herramienta damos un paso más en la modernización de los servicios públicos y facilitamos el acceso de la ciudadanía a estos procedimientos, especialmente a quienes viven en las islas no capitalinas, o en el sur de las islas, que hasta ahora tenían que desplazarse para realizar este tipo de trámites”.

“Había ciudadanos que llegaban al juicio sin conciliar porque el Semac no daba abasto”, prosigue la consejera, y explica que “el departamento apenas tenía dos jurídicos por provincia y hemos incorporado ocho, cuatro por provincia, y diez administrativos”.

Además recuerda que “cuando llegamos en esta legislatura se trabajaba todo en papel, desde las actas de conciliación, a grabar los resultados de los procesos electorales de los sindicatos, y en estos tres años y medio hemos digitalizado y modernizado hasta llegar hasta aquí, momento en el que vamos a eliminar la lista de espera histórica en Canarias durante este mes”. En este sentido afirmó que “hemos pasado de 30 o 40 conciliaciones por semana a 576 en apenas dos semanas de funcionamiento de la teleconciliación, que es un derecho fundamental de los trabajadores que no se estaba atendiendo”.

Primeros resultados

De León destacó que, en estas dos semanas de funcionamiento, la herramienta ha emitido 1.156 notificaciones electrónicas.” Lo que hemos hecho, junto con la Dirección General de Modernización, ha sido trasladar al entorno digital toda la actividad del SEMAC, un cambio que simplifica la gestión diaria y facilita las gestiones tanto al personal como a la ciudadanía”.

“Con el nuevo servicio, las personas residentes en islas como La Gomera o El Hierro ya no tendrán que desplazarse a Tenerife para realizar estos trámites, como ocurría hasta ahora. Eliminamos así una barrera injusta que afectaba a muchos usuarios y ofrecemos un servicio más cómodo, accesible y eficiente”.

Entre los primeros resultados del sistema destaca la buena acogida de la modalidad "cualquier isla", elegida en 208 solicitudes, el 36% del total. Para la consejera “estas cifras demuestran que el servicio está llegando a todo el archipiélago y que cada vez más personas pueden realizar sus trámites sin necesidad de desplazarse a otra isla”. Tenerife suma 184 conciliaciones y Gran Canaria 170.

Un sistema que seguirá progresando

Por su parte, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, destacó que “teníamos un retraso histórico y ahora tenemos más de 1.000 citaciones que se desarrollarán antes de que acabe el mes”. El número de letrados y representantes que han utilizado la plataforma ha pasado de 36 a 50, una evolución que muestra la rápida adaptación de los profesionales a este nuevo sistema. El SEMAC Virtual permite celebrar las conciliaciones por videoconferencia, identificarse a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias y firmar las actas digitalmente mediante código QR, haciendo todo el proceso más ágil y sencillo.

El secretario general técnico de la Consejería de Turismo y Empleo, Francisco Padilla, explicó que “el sistema está abierto a seguir progresando y trata de adaptarse lo máximo posible a la experiencia presencial” y subrayó que “para poner en funcionamiento la herramienta se ha escuchado a los colectivos implicados, como los Colegios de Graduados Sociales y los Colegios de Abogados Profesionales y con ellos fuimos ultimando la herramienta”.

Padilla aclaró que “muchas veces cuando vienen a mediar presencialmente hay un periodo previo en el que las dos partes se ven y, quizá en ese tiempo hablan y llegan a un acuerdo. Igualmente, de forma telemática, abrimos el sistema diez o doce minutos antes donde solo están las partes y también llegan a un acuerdo antes de empezar”, señaló. Francisco Padilla señaló que, en el futuro, podría establecerse una interconexión con la jurisdicción social para agilizar ambos procedimientos.