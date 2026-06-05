Convocada huelga en las ambulancias de Canarias al no alcanzarse un acuerdo con la patronal

Los sindicatos CCOO, USO y CSIF mantendrán finalmente el llamamiento a hacer huelga lanzado a los más de 2.000 trabajadores de las ambulancias de Canarias para los días 8 y 19 de junio en demanda de la actualización de sus salarios y otras mejoras de sus condiciones laborales tras no lograr un acuerdo con la parte empresarial del sector este viernes. "Son los empresarios y el Gobierno autonómico los que nos llevan a la calle a reclamar nuestros derechos, es que no nos queda otro recurso", expuso al término de una reunión con la patronal Enrique Espí, responsable de la Sección de Ambulancias de Comisiones Obreras del Archipiélago.

Él mismo recordó que llevan más de dos años sin lograr que se adecúen los salarios al coste de la vida. En concreto, están en esta situación desde que se venció el último acuerdo suscrito al respecto, al concluir el año 2024. El dirigente sindical también acusó de abocar a la huelga al personal del transporte sanitario, tanto público como privado, de las Islas, al no actuar para forzar y hacer viable un pacto por no dar garantías de que el nuevo contrato de adjudicación para contratar las ambulancias del Servicio Canario de Salud establecerá la obligación de que sus sueldos estarán actualizados.

Un nuevo contrato de transporte sanitario público que, subrayó, debe sustituir al último adjudicado, vencido igualmente a 31 de diciembre de 2024, prorrogado dos años en espera de una solución del conflicto y actualmente sometido a un aplazamiento provisional más de 9 meses de duración que concluye con el fin del mes de septiembre próximo.

La solicitud de los sindicatos

Asimismo, insistió en plantear que el problema se solucionaría, según lo sindicatos, si el Ejecutivo autonómico tomara una posición más implicada en el asunto, adoptando medidas para obligar a ofrecer las condiciones de trabajo y las remuneraciones que merecen los trabajadores del sector conforme a la legalidad, bien sea incorporando sus demandas a los requisitos establecidos para quien se adjudique el servicio finalmente, bien promoviendo una confluencia incluso antes de sacar el "largamente demorado" acuerdo.

En lugar de ello, criticó, el Gobierno Autónomo "se ha limitado a citar a las partes pidiendo que arreglen la situación, pero sin tomar parte en la negociación". La nula efectividad de esa postura se constató este viernes, cuando empresas y sindicatos se sentaron juntos en la sede del Servicio Canario de Mediación y Arbitraje del Gobierno pero sin acompañamiento alguno del Ejecutivo y, tras más de una hora de discusión, han decidido levantarse de la mesa sin haber logrado el más mínimo avance.

Ante esta situación, los representantes de los trabajadores abandonaron la reunión y se dirigieron a representantes de los medios de comunicación citados en el lugar para confirmar que, en palabras de Espí, "no hay más opción que seguir adelante con la convocatoria de huelga".

Huelga convocada, inicialmente, a jornada completa los días 8 y 19 de junio pero también, a partir de ahí y de forma indefinida, todos los viernes de cada semana en tanto no se alcance un acuerdo, destacó el portavoz de Comisiones Obreras, en medio del asentimiento de los interlocutores de USO y CSIF.