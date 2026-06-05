Canarias y Euskadi denuncian no tener "ni una instrucción" a una semana del pacto europeo

El Gobierno de Canarias y de Euskadi han denunciado la falta de información y medios por parte del Ejecutivo central para afrontar el Pacto Europeo de Migración y Asilo: "No tenemos ningún tipo de herramientas ni de instrucción de ninguna índole", ha lamentado el presidente canario, Fernando Clavijo.

Se han pronunciado en este sentido tanto el presidente del archipiélago como la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, durante la jornada 'Pacto Europeo de Migración y Asilo. Retos e incertidumbre ante su inminente implementación', organizado por ambos Ejecutivos autonómicos en Madrid. Clavijo ha lamentado la ausencia de representantes del Gobierno central en este encuentro y se ha mostrado muy crítico con el hecho de que, a una semana de que entre en vigor el paquete normativo europeo, el próximo 12 de junio, las comunidades no hayan sido consultadas ni llamadas a coordinarse al respecto.

Y ha llamado la atención sobre las "incógnitas" sobre el nuevo marco, como con qué recursos van a contar los territorios para atender a los migrantes ante unos plazos de "retención" que, según ha explicado, pueden prolongarse hasta seis meses.

Los mejores migrantes

También se ha mostrado preocupado por la falta de distinción de las realidades jurídicas de menores extranjeros no acompañados y adultos o los mecanismos de solidaridad que plantea el pacto, por los cuales los Estados pueden pagar por no acoger a migrantes.

"Nos encontramos con la Europa pobre o fronteriza, donde los derechos humanos, la atención, la dignidad, los derechos internacionales, los derechos de la infancia, los derechos del niño, pues al final queda en un segundo plano y nos convertimos en, de facto, centros de retención", ha lamentado.

Clavijo ha aprovechado su intervención para agradecer al papa León XIV su visita a Canarias para "poner en valor" su respuesta al fenómeno migratorio y ha anunciado que el lehendakari, Imanol Pradales, estará en las islas durante el encuentro el día 11.

Una Conferencia Sectorial

En declaraciones a los medios, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha asegurado que ha pedido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se celebre una Conferencia Sectorial con las comunidades para tratar este asunto y la regularización de inmigrantes que está llevando el Ejecutivo, pero no ha podido establecerse una fecha.

Delgado ha lamentado que, desde el Gobierno, "se quieran arrojar unos méritos y unas cuestiones yendo incluso ante el papa en Canarias" cuando tienen a las comunidades "a oscuras" sobre el pacto europeo. "Que se deje de tanta visita y se ponga a trabajar en lo que es su responsabilidad y nos reúna a las comunidades y nos diga cómo vamos a proceder a actuar cuando empiecen a llegar las pateras a partir del día 12 de junio", ha revindicado.

Por su parte, también en declaraciones a los medios, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha coincidido en que, a una semana de la entrada en vigor del pacto europeo, este Ejecutivo no sabe qué tiene que hacer al respecto. Melgosa ha reivindicado la petición de su Gobierno de que el Ejecutivo reconozca la región como frontera norte y ha criticado que el Estado haya hecho la "implantación" del pacto "sin tener en cuenta a las regiones", que son las que trabajan "día a día".

Durante su intervención en el encuentro, moderado por el delegado de la Agencia EFE en Canarias, José María Rodríguez, la consejera ha pedido conocer "las reglas concretas" del pacto, quién va a asumirlas y con qué recursos, plazos, procedimientos y garantías. "No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo claridad", ha aclarado, antes de rechazar un modelo de "macrocentros decididos desde lejos", la "improvisación", el "baile de cifras" o enterarse por los medios de comunicación de decisiones que afectan a sus instituciones, sus barrios y sus servicios públicos.