Canarias refuerza su papel en la cadena alimentaria nacional por su especialización en frutas tropicales

Canarias consolida su posición como territorio clave en el abastecimiento de fruta fresca a través de Mercamadrid, reforzando su papel dentro del sistema agroalimentario nacional, según recoge la Memoria Anual 2025 de Mercamadrid. El Archipiélago forma parte, junto con la Comunidad Valenciana y Andalucía, del principal eje de producción frutícola de España. Estos territorios concentran el 38% del total de la fruta comercializada en el mayor mercado de alimentación fresca del país, lo que evidencia su capacidad para responder a una demanda estable, diversa y cada vez más especializada.

El último ejercicio confirma, además, la relevancia del producto nacional en el abastecimiento global de Mercamadrid, donde el 73% de los alimentos comercializados procede de origen español. En este contexto, las producciones canarias se afianzan como un componente relevante del segmento frutícola, especialmente en categorías diferenciadas y de mayor valor añadido.

Frutas tropicales y nuevos hábitos de consumo

La transformación de los hábitos de consumo está impulsando el crecimiento de las frutas tropicales y exóticas, un segmento en el que Canarias ha reforzado su presencia durante los últimos años. Productos como el plátano, la papaya, la guayaba o la pitahaya han ganado protagonismo en la cesta de la compra, favorecidos por una demanda más diversificada y por su incorporación progresiva a nuevos canales de distribución.

En este proceso, la hostelería desempeña un papel destacado como motor de innovación alimentaria, al introducir nuevas referencias, formatos y usos culinarios que contribuyen a ampliar el mercado de las frutas tropicales y a generar nuevas oportunidades para los productores canarios. A esta tendencia se suma el crecimiento sostenido de productos ya consolidados, como el aguacate, cuya evolución durante la última década confirma un cambio estructural hacia un mayor consumo de frutas tropicales y subtropicales en el mercado mayorista.

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Canarias, un actor consolidado en la cadena alimentaria nacional

Mercamadrid, con más de 800 empresas y cerca de 9.000 profesionales, constituye uno de los principales nodos de distribución de alimentación fresca de Europa y abastece diariamente a más de 12 millones de consumidores. En este contexto, la contribución de Canarias se consolida como un elemento relevante dentro del sistema agroalimentario nacional. Su papel no solo responde a su capacidad productiva, sino también a su especialización en frutas tropicales y a su adaptación a las nuevas tendencias de consumo, factores que refuerzan la diversidad, competitividad y valor añadido del mercado alimentario español.