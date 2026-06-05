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Entrevista | José García Casanova Biólogo

El biólogo tinerfeño José García Casanova recibe el Premio Brote Canarias 2026 del Ficmec

El premiado, galardonado por su compromiso con el medio ambiente, lamenta la presión sobre el territorio y la destrucción de espacios en Canarias

El biólogo José G. Casanova, premio Brote Canarias.

El biólogo José G. Casanova, premio Brote Canarias. / El Día

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Almudena Cruz

Almudena Cruz

Santa Cruz de Tenerife

José García Casanova recibe el Premio Brote Canarias 2026, un galardón concedido por el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec). Doctor en Biología por la Universidad de La Laguna, divulgador y actual presidente de la Asociación de Amigos del MUNA, ha dedicado buena parte de su trayectoria a la defensa del patrimonio natural de las Islas.

Recibe este viernes 5 de junio el Premio Brote Canarias. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Lo primero que sentí cuando me enteré fue sorpresa. Hace unos meses recibí una carta del director artístico de Ficmec, David Baute, en la que me comunicaba que este año me proponían para recibir este galardón. La verdad es que no lo esperaba. Después, alegría, sin duda, porque estas cosas también le alegran a uno un poquito la vida. Y, en tercer lugar, también sentí algo de rubor, de preguntarme si realmente soy merecedor de un premio como el Brote Canarias. Antes lo han recibido personas a las que he tenido mucho respeto y admiración, como el profesor Wolfredo Wildpret, tristemente fallecido hace poco, o mi amigo Pedro Luis Pérez de Paz, catedrático jubilado de la Universidad de La Laguna. También lo han recibido entidades como Parques Nacionales. Verme ahora recogiendo este premio me produce cierto pudor por quienes me han precedido. Pero, en cualquier caso, acepté.

¿Cuál es su vinculación con el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias?

Con sinceridad, hasta ahora no tenía una vinculación de participación destacada con el festival. Lo que sí he sido siempre es un admirador de lo que significa Ficmec. Este año cumple 28 ediciones, que ya es una mayoría de edad importante, y ha desempeñado un papel muy relevante dentro de la cultura relacionada con el medio ambiente.También ha contribuido mucho a la concienciación sobre los problemas ambientales y sobre la necesidad de conservar tanto el medio natural como el cultural. Estamos asistiendo a una pérdida de muchos valores, de biodiversidad y de cultura, y por eso siempre he valorado muchísimo lo que representa el festival. Conozco además a algunas de las personas que están detrás, desde David Baute hasta parte de su equipo.

¿Qué le gustaría que simbolizara este premio en un momento marcado por debates como el cambio climático o la presión sobre el territorio en Canarias?

Para mí es un regalo que se me hace, pero también lo entiendo como un estímulo para continuar en lo que he venido haciendo. Desde que estudié Biología en la Universidad de La Laguna he intentado mantener una actitud de respeto y defensa de los tesoros naturales que poseemos. La presión sobre el territorio y la destrucción cotidiana de muchos espacios de nuestras islas requieren una atención y una lucha permanente. Cada cual debe hacerlo en la medida de sus posibilidades. Yo, por edad, ya no puedo estar indefinidamente en todas las batallas, pero sí seguiré defendiendo aquello en lo que creo.

Habla de una conciencia que viene de lejos. ¿Quiénes le inspiraron en esa defensa del medio ambiente?

Ese fue el ejemplo que recibí de mis profesores. Siempre nos inculcaron esa actitud de defensa del medio ambiente. Pienso, por ejemplo, en el profesor Pedro Luis Pérez de Paz y también en Juan José Bacallado Aránega, 'Checho' Bacallado. Ambos, junto a otros, fueron fundadores de la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Tenerife (ATAN). Yo he intentado seguir esos pasos desde la humildad. Entiendo que es lo que hay que hacer. Si no cuidamos la naturaleza, si no somos conscientes de que dependemos absolutamente del medio ambiente, no tenemos futuro como sociedad ni como individuos. Quizá la naturaleza no dependa tanto de nosotros, pero nosotros dependemos por completo de ella.

¿Cree que existe relevo en esa lucha? ¿Hay hoy más conciencia ambiental en Canarias?

En parte le doy la razón. Hay una creciente concienciación, y eso se ha visto, por ejemplo, en las últimas grandes movilizaciones contra el modelo de desarrollo insostenible que se está llevando a cabo en las Islas. Pero también es verdad que los poderes que provocan esas tensiones y esa destrucción permanente de hábitats son muy potentes. Ahí están proyectos que considero disparatados, como Cuna del Alma o el circuito del motor. No podemos cantar victoria. Aunque haya más conciencia, los poderes fácticos siguen siendo muy fuertes.

¿Le preocupa especialmente la gestión actual del territorio?

Sí, sin duda. Lo vemos todos los días. Aparece algún nuevo disparate, algún nuevo proyecto, o vemos cómo se lleva a cabo una gobernanza errónea del territorio y del paisaje natural protegido. No se puede tirar la toalla. Hay que seguir haciendo mucha labor de concienciación para que algún día podamos tener un horizonte más esperanzador.

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Después de tantos años de trabajo y compromiso, ¿qué mensaje le gustaría dejar al recibir este premio?

Que debemos seguir defendiendo el medio ambiente. Canarias posee unos valores naturales extraordinarios, pero también muy frágiles. Si no los protegemos, si no conseguimos mitigar las crisis que existen, estaremos comprometiendo nuestro propio futuro. La defensa de la naturaleza no es algo accesorio: es una necesidad.

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