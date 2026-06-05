Más de 60 conciertos en las ocho Islas conforman el cartel de la 35º edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más

La 35º edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más ofrecerá, entre el 3 y el 25 de julio, las actuaciones de 31 proyectos musicales en 25 espacios escénicos repartidos por las ocho islas del Archipiélago. Una decena de estas propuestas tendrán acento canario. Entre los invitados de este año se encuentran Jacob Collier & Orquesta Filarmónica de Gran Canaria conducted by Suzie Collier; Marco Mezquida Trío; Ghost Note; Lucía Rey; Hamilton de Holanda; Roberto Fonseca; Cuban Jazz Syndicate; María Zerpa, Moneiba, Mónica Santana & Olga Sánchez; Simbeque Project; José Vera Bello Quinteto; Ernesto Montenegro Quintet; o La Cofradía.

En concreto, durante el próximo mes de julio se desarrollarán hasta 59 conciertos, cinco charlas y dos clases magistrales. Además, en esta ocasión visitarán las islas de Tenerife y Gran Canaria cinco periodistas extranjeros (Reino Unido, Alemania, Portugal, Polonia e Italia) que llevarán a cabo acciones de publicidad y promoción de este festival que reúne 16 nacionalidades. Asimismo, en esta ocasión vuelve a destacar la cuota femenina en el elenco de artistas, con una docena de proyectos, lo que supone un tercio del cartel. Serán cerca de 220 músicos los que actúen a lo largo de todo el mes y se movilizará a más de 200 trabajadores.

Cartel

Serán cerca de 60 conciertos los que se desarrollarán este año, que además recorrerán las ocho islas. El festival tendrá como piedra angular la presencia de Jacob Collier junto a la OFGC. Más allá de esta esperada actuación, la cita también contará con excelentes artistas, tanto consolidados como emergentes. Entre ellos, se añaden al cartel proyectos como el del saxofonista y compositor sueco Hannes Bennich se ha distinguido en el panorama del jazz, ganándose el reconocimiento por sus actuaciones en salas y festivales de renombre, entre los que se incluyen el Festival de Jazz de Copenhague y Ronnie Scotts. Su álbum debut, When Losing a Dream to Reality, revela un estilo de jazz innovador que trasciende los límites tradicionales del género, inspirándose en influencias contemporáneas.

The Jazz Brigade es una formación repleta de estrellas, una trayectoria repleta de proyectos colaborativos creativos por toda Europa y un nuevo repertorio de "bop para las calles", que llega en esta temporada de conciertos 2026. Tal y como le gusta decir al director de orquesta, Sylwester Ostrowski, "el jazz viene a mí". El proyecto entrega un nuevo repertorio de composiciones originales de Ostrowski y Hendrix, una celebración del jazz moderno firmemente arraigado en la tradición, y un encuentro de mentes entre amigos de todas las edades y condiciones sociales, unidos por su talento y su amor por la música.

Canarios

Hope, el nuevo trabajo del Yul Ballesteros Trío, es una obra que confirma el excelente momento creativo de uno de los guitarristas más brillantes del panorama nacional. Este álbum invita al público a sumergirse en un viaje sonoro lleno de profundidad emocional, sensibilidad y madurez compositiva. Ballesteros se consolida de este modo como un narrador musical capaz de transformar la experiencia vital en arte sonoro.

Por su parte, Mujeres Canarias del Jazz es una producción liderada por la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el Festival Internacional Canaria Jazz & Más, y en ella participan artistas canarias como Olga Sánchez, Moneiba, Mónica Santana, María Zerpa y Esther Ovejero. El repertorio elegido para esta ocasión recoge clásicos y estándares del jazz, que volverán a cobrar sentido de la mano de la formación sinfónica y las voces de estas cinco cantantes.

Ritmos alternativos

La agrupación canaria Simbeque Project llega al festival para rendir homenaje al folclore de Canarias, prestando especial atención a sus sonidos más puros, preservando melodías y letras tradicionales y fusionándolas con géneros contemporáneos como el jazz, rock, electrónica, funk, drum and bass o rap. El proyecto defiende la contemporaneidad del folclore y su internacionalización, al mismo tiempo que busca tender un puente generacional entre la tradición y las nuevas audiencias.

Rueda de prensa de la 35º edición del Festival Canarias Jazz & Más / ED

Lajalada es el proyecto de la cantante y compositora grancanaria Belén Álvarez Doreste en el que cruza canción, folclore y electrónica de una forma muy personal. Su música se mueve entre lo íntimo, la raíz y lo experimental, con un enfoque artesanal que convive con el uso de herramientas electrónicas actuales.

Aprendizaje

Ponké & La Ciudad del Jazz es un espectáculo didáctico que busca despertar la curiosidad por el jazz y transmitir la idea de que la libertad es un viaje, una búsqueda constante de autoexpresión y conexión con los demás. A través del jazz, el personaje y el público descubren que la libertad puede encontrarse en la música, en la comunidad y en la capacidad de ser uno mismo. El personaje principal es un joven curioso y lleno de preguntas llamado Ponké. Está obsesionado con la idea de la libertad y se pregunta qué significa realmente. Escucha rumores sobre una Ciudad del Jazz donde la libertad reside en su forma más pura y decide emprender un viaje para encontrarla.