Visita del papa a Canarias: El Gobierno establece nueve puestos de coordinación y cuatro hospitales de campaña en Tenerife y Gran Canaria

La cuenta atrás para la visita del papa ha comenzado. Solo faltan ocho días para que León XIV aterrice en Gran Canaria y el dispositivo de seguridad y atención a los ciudadanos está terminando de cerrarse. «Sin precedentes», «a la altura del evento». «Histórico». Son los calificativos, tanto de la visita como del operativo, que contará con nueve puestos de coordinación a lo largo del recorrido del pontífice y cuatro hospitales de campaña para atender a cualquier asistente a los actos que lo necesite.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, presidieron este miércoles la reunión de Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca) para ultimar los detalles del dispositivo que contará con 43 profesionales solo en la coordinación de emergencias y gestión operativa.

Estarán apoyados por ocho vehículos de coordinación, ocho estructuras avanzadas de mando y coordinación sobre el terreno y una red de 200 terminales de radiocomunicaciones Tetra para garantizar la supervisión y seguimiento de los nueve planes de autoprotección.

Estos se ubicarán en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, las Casas Consistoriales en Vegueta, Estadio de Gran Canaria, Gran Canaria Arena, anexo del Estadio de Gran Canaria, CATE de Las Raíces, Plaza del Cristo de La Laguna, a lo largo del recorrido del papa desde el Colegio La Salle hasta el puerto de Santa Cruz y en el recinto portuario. Allí se desplegarán puestos de coordinación en los que intervendrán 16 efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y de la Unidad de Apoyo de Emergencias. Además, se reforzarán los medios en las dos salas operativas del 112 durante la visita.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) coordinará a más de un centenar de profesionales médicos y levantará cuatro hospitales de campaña que se ubicarán en puntos estratégicos: en las dos capitales y el muelle de Arguineguín. Habrá unidades móviles de catástrofes (Umcat) o vehículos de logística y coordinación, además de ambulancias medicalizadas y de soporte vital básico.

Alerta con los drones

Esos dos días, además, el uso de drones estará prohibido en las zonas restringidas y espacios aéreos de los lugares donde se celebrarán los eventos. La Policía Nacional neutralizará los que no estén autorizados y sus propietarios podrán ser sancionados.

No estará permitido volar drones en las zonas de eventos, desplazamientos, concentraciones de público y espacios de especial protección relacionados con la visita apostólica, aun cuando el vuelo tenga fines particulares, recreativos, informativos o de captación de imágenes.

Fase de prealerta y alerta

El Archipiélago se encuentra en fase de prealerta por evento multitudinario desde el 27 de abril, y pasará a alerta durante la visita.

Pasar a alerta permitirá reforzar la coordinación operativa, intercambiar información, revisar procedimientos operativos y preparativos de los recursos de emergencia y protección civil.

A esto se suma integrar y revisar los planes estatales, autonómicos y locales; así como la homologación de los planes de autoprotección que cubren espacios principales de la visita.