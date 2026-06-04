Visita del papa a Canarias: consejos para evitar sufrir delitos en los diferentes actos de León XIV

La visita del papa León XIV también moviliza a los delincuentes, que aprovecharán la ocasión para robar o estafar a quienes quieran vivir los eventos en Tenerife o Gran Canaria. Buscan su oportunidad con un determinado perfil de ciudadano, aquel que acude con exceso de confianza a las homilías, los espacios simbólicos para la inmigración o a verlo pasar por las calles.

La inspectora Cristina Alvariño, jefa del Grupo de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Tenerife, explica que la seguridad se construye entre todos, con pequeños gestos de autoprotección, que se complementan con la labor de los cuerpos de seguridad.

Es muy importante no anunciar en redes sociales ni a desconocidos que se va a ir a las celebraciones, ni publicar en tiempo real su presencia en un acto, lo que evidenciaría que la casa está vacía.

Ojo con las 'gangas'

Para quienes llegan del exterior, el primer riesgo puede ser "la detección de una ganga" en el caso de las reservas de viviendas vacacionales, hoteles o coches de alquiler. Hay que desconfiar de tarifas muy bajas.

En Canarias se pueden consultar listados públicos de alojamientos inscritos en el Registro General Turístico, por lo que se puede comprobar si un establecimiento existe y contrastar datos con la propiedad.

«Si te meten prisa para pagar, frena, y más a aún por Bizum», apunta la inspectora. Se debe desconfiar también de perfiles poco fiables y de las peticiones para salir de la plataforma para efectuar los abonos.

Sin joyas ni mucho dinero

La asistencia se debe planificar con antelación, con la consulta de los accesos, horarios y las restricciones. Los participantes en las misas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife o en el Estadio de Gran Canaria deben acudir con antelación para evitar aglomeraciones en los controles de las entradas.

Las personas mayores deben evitar llevar joyas llamativas o mucho dinero en efectivo

Las joyas llamativas o grandes cantidades de dinero en efectivo es mejor dejarlas en casa. Y es oportuno llevar agua y algún sombrero o gorra para protegerse del sol.

En los accesos a las homilías o en las calles para ver la comitiva papal se deben extremar las precauciones ante los carteristas. El robo de móviles o dinero es un riesgo real.

Bolsos y mochilas por delante

El bolso o la mochila hay que llevarla cruzada sobre el pecho, con un cierre seguro. El teléfono y la cartera deben ir en bolsillos delanteros o interiores. Hay que revisar tales pertenencias, sobre todo si se sufre algún empujón o se está en una aglomeración.

No es aconsejable llevarlo todo junto (teléfono, documentos y dinero). Hay que portar DNI, dinero en efectivo y una tarjeta, pero en lugares distintos para no perderlo todo ante un hurto. Y nunca se deben guardar en bolsillos traseros o exteriores.

Si se está en terrazas, bares o aceras, hay que mantener el bolso o la mochila cerca, nunca colgada de la silla o sobre la mesa. Y, cuando vayan a comulgar, no se debe dejar el bolso en el asiento.

El teléfono móvil resulta oportuno que esté protegido con algún código y, de ser posible, usar alguna funda antirrobo.

Entradas descargadas

Es aconsejable descargar las entradas antes de llegar al punto de acceso, mediante una captura, por si en las inmediaciones del puerto o del estadio hubiera problemas con internet o la cobertura, ya que la red puede saturarse y la batería, agotarse. Se debe llevar la entrada impresa o con código QR sin conexión.

Otra medida pasa por el bloqueo inmediato del móvil, que se pueda activar de nuevo con la huella, la identificación facial o un PIN adecuado.

Niños con pulsera

La inspectora Alvariño recuerda que, si se acude con niños, una opción puede ser colocarles una pulsera identificativa con su nombre y teléfono de contacto. Y se les debe enseñar cómo buscar ayuda en caso de perderse (por ejemplo, acudir a un policía o a un punto de información), o bien establecer un lugar de encuentro.

Las personas mayores deben evitar cargar con objetos pesados o mostrar joyas de valor. Deben desconfiar de extraños que ofrecen ayuda no solicitada o que se acercan demasiado.

Puede ser útil la activación de la ubicación compartida en tiempo real en el móvil con algún ser querido o conocido del grupo. Así se sabrá su posición si alguien se separa del resto del colectivo.

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A los policías

Si se ve algo raro, lo correcto es avisar a los agentes por el 1-1-2, el 091 o la aplicación AlerCops, no grabarlo y subirlo como contenido de redes sociales.