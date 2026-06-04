La ULL y la Ulpgc crean la primera asociación de universidades públicas de Canarias: "Estamos más amenazadas que nunca"

La Universidad de La Laguna (ULL) y la de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) llevan años demostrando su buena relación, pero este jueves han ido un paso más allá y han constituido la primera Asociación de Universidades Públicas de Canarias. "Después de un noviazgo que ha ido bien, hemos querido pasar al siguiente escalón; no habrá divorcio ni grietas, vamos juntos con todas sus consecuencias", sentenció el rector de la institución tinerfeña, Francisco García, tras firmar el acta constitutiva de la nueva organización, apodada Upcan.

Esta nueva entidad sin ánimo de lucro nace con vocación de aunar, en un organismo único, a las cerca de 45.000 personas -entre estudiantes, investigadores, docentes y el resto de personal- que forman parte de ambas comunidades universitarias.

Este frente común, además, servirá para defender lo público con uñas y dientes. "Instituciones como la ULL y la Ulpgc nunca antes han sido tan necesarias y, al mismo tiempo, nunca han estado tan amenazadas", advirtió García. Así, añadió que, entre tanto ruido mediático "insoportable", quieren posicionarse como una voz racional.

Un "matrimonio" entre instituciones

A la presentación de la Asociación, celebrada este jueves en el Edificio Central de la ULL, el rector tinerfeño acudió acompañado de su homólogo en la ULPGC, Lluis Serra. El acto se replicará este viernes en la isla vecina, un gesto más que evidencia la buena relación entre instituciones.

Pese a que durante sus intervenciones ambos insistieron en que la Upcan no se creaba para ir "en contra de nadie", aprovecharon la ocasión para cargar contra el auge de las universidades privadas. "La Educación superior se ha convertido en un mercado y debe haber un control de calidad, es lo mínimo que podemos exigir", apuntó el rector de la ULL.

Exigir juntos más financiación

Esta alianza también será una vía de diálogo con la Administración pública. De hecho, la primera acción prevista es una reunión con el Gobierno autonómico. Ambas universidades han exigido, por activa y por pasiva, una mayor financiación sin ser del todo escuchadas. La norma establece que, como mínimo, deben recibir el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) -el equivalente a más de 500 millones- y, en estos momentos, están muy por debajo de los 300 millones. "Esta asociación lo que va a pedir es que se cumpla la ley, nada más, y lo hará desde una postura más centralizada", destacó Serra.

Su homólogo argumentó que la educación superior pública era uno de los recursos "más potentes" que tienen las Islas, así como su "mejor ascensor social". Por ello, incidieron en que la cohesión de Canarias comienza por la unión de sus universidades. "Solemos abusar del término histórico para calificar hechos cotidianos, pero creo que esta alianza sí que debe ser considerada un gran hito", defendió. A su juicio, juntos serán más fuertes, pero también más útiles: "Siempre haciendo lo que sabemos, que es generar y transmitir conocimiento a la sociedad y dar formación de calidad a través de más de un centenar de títulos".

En esta línea, adelantaron que también aprovecharán el frente común para denunciar el estancamiento o la desaceleración de los procesos para instaurar, al fin, un instrumento de financiación pública estable, ya que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que no cuentan con un marco económico a medio plazo.

¿Cómo funcionará?

Esta asociación se encargará de representar los intereses de las dos instituciones de educación superior del Archipiélago, pero también de sus fundaciones: la Fundación General de la ULL y la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Ulpgc. La sede de la asociación estará en la ULL y la presidencia será rotatoria.

Para configurar este organismo, los centros de las Islas se han fijado en el trabajo realizado por la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), una entidad con dos décadas de trayectoria. "Con ellos tenemos una estrecha relación, pero también hay otras comunidades que tienen organismos similares; la Upcan nos servirá para mejorar la interlocución con el resto", afirmó García.