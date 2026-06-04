Televisión Canaria lleva la lucha canaria al prime time con el estreno de 'La Lucha'

Televisión Canaria estrenará este viernes, 5 de junio, a partir de las 22:30 horas, el largometraje 'La Lucha', una producción dirigida por el cineasta canario José Alayón que pone el foco en el arraigo del deporte vernáculo en el Archipiélago.

La película, que cuenta con la participación de la cadena autonómica, llega ahora a la televisión tras su recorrido por destacados certámenes internacionales como los festivales de San Sebastián, Venecia, Toronto y Roma.

Rodada en los paisajes áridos de Fuerteventura, la cinta narra la historia de Miguel y su hija Mariana, quienes encuentran en la lucha canaria un refugio emocional y un espacio de resistencia tras la pérdida de la madre.

El largometraje destaca por su marcado tono realista y por contar con un elenco formado, en su mayoría, por luchadores reales del Archipiélago. Para ello, el director desarrolló un proceso de selección de más de dos años, con el objetivo de encontrar intérpretes capaces de conectar la ficción con la verdad del terrero.

José Alayón explicó durante la presentación de la película que buscaban elementos que engancharan con la realidad de los propios deportistas. Según señaló, la vulnerabilidad encontrada en los luchadores fue clave para sostener el relato de la obra.

Con guion de Samuel M. Delgado y Marina Alberti, 'La Lucha' se aleja de los tópicos para mostrar el sudor, la arena, el esfuerzo físico y las emociones íntimas que rodean al mundo de la lucha canaria.

El largometraje dirigido por José Alayón se emitirá este viernes, 5 de junio. / LP / DLP

Del terrero a la pantalla

El papel principal de Miguel está interpretado por el veterano luchador Tomasín Padrón, quien ha reconocido la fuerte conexión personal que mantiene con el personaje.

"El personaje se parece mucho a mí, yo también soy un luchador viejo, un 'calamar viejo' de Canarias. Mi cuerpo también ha empezado a fallar por las lesiones y no me fue difícil poner ese miedo real en el personaje", señaló Padrón.

El luchador explicó también que su mayor reto no estuvo en la parte física, sino en la interpretación. Según afirmó, le resultó más complicado aprender las "mañas" del guion para dar realidad al personaje que las propias mañas del deporte.

Por su parte, la luchadora Yazmina Estupiñán interpreta a Mariana, una joven que representa las historias de muchas mujeres dentro del mundo de la lucha y su relación con la identidad femenina en la arena.

"El paisaje refleja la historia; notar el viento, el silencio y la arena me ayudó a que el dolor del cuerpo vibrara con las emociones", explicó Estupiñán sobre el rodaje en Fuerteventura.

La intérprete destacó además la carga simbólica de un personaje que representa "a muchas mujeres que han tenido que luchar desde el silencio en un mundo de hombres".

Una producción dirigida por el cineasta canario José Alayón que pone el foco en el arraigo del deporte vernáculo en el Archipiélago. / LP / DLP

Una semana dedicada a la lucha canaria

El estreno de ‘La Lucha’ forma parte de una semana en la que Televisión Canaria ha reforzado su programación dedicada al deporte vernáculo.

Días antes, la cadena estrenó el documental ‘El mejor luchador de todos los tiempos’, centrado en la figura de Juan Espino, ‘El Trota’, recientemente distinguido con la Medalla de Oro de Canarias 2026.

Tras la emisión del largometraje, el domingo 7 de junio, a las 18:00 horas, regresará a la programación el resumen informativo ‘Terrero y Gloria’, que en esta ocasión recogerá la luchada entre el CL Tamanca y el CL Victoria.

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Con el estreno de esta producción cinematográfica, Televisión Canaria refuerza su compromiso con la difusión de la cultura, la identidad y el audiovisual hecho en las Islas, al tiempo que pone en valor los deportes autóctonos del Archipiélago desde una mirada contemporánea y universal.