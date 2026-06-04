Quevedo lanza un mensaje a toda Canarias: "Nos han metido en la cabeza que hay que irse para triunfar"

Durante años, el éxito parecía tener una única dirección: salir de Canarias. Mudarse a Madrid, cruzar el océano o buscar oportunidades lejos de casa. Pero Quevedo quiere cambiar esa idea. En la portada de verano de GQ, el artista grancanario aprovecha el lanzamiento de 'El Baifo' para reivindicar sus raíces y defender que las Islas pueden convertirse en un referente cultural y musical sin necesidad de mirar siempre hacia fuera.

El cantante, que ha elegido Gran Canaria como escenario de su reportaje más personal, asegura que su nuevo álbum nace precisamente de ese sentimiento de pertenencia. Un trabajo que habla de volver a casa, de recuperar la identidad propia y de demostrar que Canarias tiene mucho más que ofrecer al mundo que playas y paisajes.

Las fotografías fueron realizadas en diferentes enclaves del norte de la isla, especialmente en el municipio de Gáldar, y contaron con la participación de profesionales canarios como el fotógrafo Adrián Ríos. Más allá de la promoción de un nuevo álbum, el reportaje se convierte en una declaración de intenciones sobre la identidad canaria y el papel que las Islas pueden desempeñar dentro de la industria musical internacional.

“Mola haber nacido en Madrid, pero yo soy canario. Mi gente está aquí, mi familia está aquí. Me siento muy arraigado a la tierra, al paisaje, a la playa, a la montaña… Es algo personal”, afirma el artista durante la entrevista.

"Es el disco que imaginé cuando empecé"

Tras varios años de éxito internacional, colaboraciones globales y cifras récord en las plataformas digitales, Quevedo asegura que 'El Baifo' es el proyecto que más se acerca a la idea que tenía cuando comenzó a hacer música.“Es el disco que imaginé cuando empecé. En los otros álbumes he ido dando bandazos”, explica.

El cantante insiste en que no se trata de un disco folclórico, aunque sí reconoce que está profundamente conectado con las raíces de Canarias. “El disco tiene ese punto de volver a casa. Es la perspectiva de ser un pibe de aquí. Hay un montón de ritmos, pero no es un disco de folía hablando sobre nuestras raíces. Es un álbum urbano en el que los estribillos hablan de amor”.

Sin embargo, detrás del proyecto existe un importante trabajo de documentación sobre la historia y la cultura del Archipiélago. El artista reconoce haber consultado a historiadores y antropólogos para profundizar en elementos de la identidad canaria que aparecen reflejados en varias canciones.

El resultado es un álbum en el que conviven referencias a los antiguos pobladores de las Islas, instrumentos tradicionales como el timple y las chácaras, homenajes a lugares emblemáticos como Gáldar y colaboraciones con artistas profundamente vinculados a la cultura popular canaria.

El artista grancanario posa para la portada de verano de GQ desde el norte de Gran Canaria y reivindica el talento, la identidad y el futuro de la música hecha en las Islas / Adrián Ríos

Canarias como epicentro musical

Uno de los objetivos que atraviesa todo el proyecto es contribuir a consolidar Canarias como un referente musical más allá de sus intérpretes.

Durante la entrevista, Quevedo reflexiona sobre la necesidad de fortalecer una industria propia que permita que futuros artistas desarrollen sus carreras sin necesidad de abandonar las Islas. El cantante considera que el crecimiento de la escena musical canaria responde a una cadena generacional que comenzó con artistas como Cruz Cafuné y que continuará con nuevos creadores que han crecido escuchando la música que hoy se produce en el Archipiélago.

Además, lamenta que durante décadas se haya instalado la idea de que para triunfar era necesario marcharse fuera. “En Canarias nos han metido en la cabeza que hay que irse fuera para triunfar, pero todo el mundo que se va quiere volver en algún momento y quiere que sus hijos se críen aquí”, asegura.

De Gáldar a Puerto Rico

El nuevo disco también establece puentes con Latinoamérica, una conexión que Quevedo considera natural debido a los históricos vínculos migratorios y culturales entre Canarias y América.

Entre las colaboraciones destacan nombres como Tonny Tun Tun y Elvis Crespo, dos figuras históricas de la música caribeña muy vinculadas al público canario. “Tonny Tun Tun y Elvis son de Puerto Rico, dos cantantes míticos que vienen a los Carnavales desde hace veinte años. Iconos que la gente quiere como a la gente de aquí”, explica.

El artista reconoce incluso su sorpresa cuando Elvis Crespo comenzó a hablarle sobre los antiguos guanches. “Elvis el otro día me estuvo hablando de los guanches. Qué dices tú: ‘¿Cómo es posible que un pibe de Puerto Rico me esté hablando de los guanches?’”, comenta entre risas.

Portada de GQ / Adrián Ríos

La inspiración de Bad Bunny

Durante la conversación también aparece inevitablemente el nombre de Bad Bunny, uno de los artistas que más ha influido en la concepción de 'El Baifo'. “El disco de Bad Bunny es muy inspirador. Está muy bien hecho. Tiene mucho peso. Tú lo escuchas y no te quedas igual que antes de escucharlo. A mí me inspiró mucho. Todo el mundo sabe que soy megafán desde siempre”, reconoce.

Aun así, Quevedo subraya una diferencia importante: mientras muchos artistas buscan internacionalizarse alejándose de su lugar de origen, él ha optado por convertir Canarias en el centro del relato.

La fama, el odio en redes y su peor momento

La entrevista también deja algunas de las confesiones más personales del cantante. Quevedo admite que llegó a atravesar momentos complicados por la exposición pública y el nivel de críticas recibido en redes sociales. '“He sido la persona más hateada de España, fácil”, asegura.

El artista recuerda especialmente los comentarios constantes sobre su aspecto físico y cómo afectaron a su bienestar emocional durante los primeros años de éxito masivo. También identifica el final de 2023 como uno de los momentos más difíciles de su carrera.

“No había parado desde que empezó a funcionar mi música y llegó un punto que no sabía si era realmente lo que quería. Me estaba alejando de mi vida personal”, explica.

Así ha convertido Quevedo a Canarias en la gran protagonista de su nuevo disco / Adrián Ríos

Un futuro con los pies en Canarias

A pesar de su éxito internacional, Quevedo asegura que no imagina su vida dedicada permanentemente a las giras mundiales.

El cantante reconoce que quiere seguir haciendo música, pero también construir otros proyectos y dedicar tiempo a su vida personal y familiar. Quizá por eso la imagen que proyecta en esta nueva etapa resulta diferente. Menos centrada en las cifras y más en las raíces.

“Creo que la gente de aquí se va a sentir reflejada y espero que sea una inyección de autoestima para Canarias en el sentido de sentirnos orgullosos de ser de aquí y buscar nuestra identidad”, afirma.

Con 'El Baifo', Quevedo no solo presenta un nuevo álbum, pues también convierte a Canarias en protagonista de una conversación internacional sobre identidad, cultura y pertenencia, utilizando uno de los mayores escaparates mediáticos de la música actual para recordar de dónde viene y hacia dónde quiere mirar.