Plátano de Canarias, marca líder en frutas y verduras según el Brand Footprint 2026 de Kantar

Plátano de Canarias vuelve a erigirse un año más como la marca más elegida en los hogares españoles en la categoría de ‘Frutas y verduras’, según el ‘Brand Footprint 2026’, el mayor estudio global de marcas de gran consumo elaborado por la consultora independiente Kantar. Asimismo, los más de 7.100 productores quieren agradecer a los millones de hogares españoles que de nuevo han depositado su confianza en su marca e Indicación Geográfica Protegida que, desde las Islas Canarias, llega cada día a las mesas de todo el país.

El informe Brand Footprint 2026, presentado esta semana por Worldpanel by Numerator, confirma a Plátano de Canarias como la marca más elegida en el sector de frutas y verduras en España, consolidando así un liderazgo que no ha cedido desde que el estudio comenzó a medirlo. A ello se suman 298,9 millones de actos de compra, 17,0 millones de compradores y una frecuencia de 17,6 compras, datos que refuerzan su posición de referencia en la categoría.

Décadas de trayectoria

El resultado no es casual. Detrás de este liderazgo hay décadas de trabajo constante, una forma de cultivar comprometida con el medioambiente y los estándares más exigentes de la Unión Europea. En un mercado en el que el precio presiona cada vez más y la competencia de frutas importadas con menores exigencias fitosanitarias no deja de crecer, los consumidores españoles siguen eligiendo el plátano de Canarias.

En palabras de Sergio Cáceres, gerente y director de Marketing y Comunicación de Plátano de Canarias, "este reconocimiento, que deriva de datos objetivos de mercado, es el resultado de la confianza que millones de familias depositan cada día en el trabajo de los agricultores plataneros, y gracias también a la estructura colectiva de Plátano de Canarias. Que la marca de todos siga liderando en un entorno tan competitivo es, sin duda, una señal de que hay un consumidor que sabe y valora muy bien la importancia de una alimentación de calidad en todos los sentidos".