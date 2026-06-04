Un paciente cada 45 minutos: el Hospital del Norte atiende a la mitad de las urgencias que podría asumir

El Hospital del Norte de Tenerife recibe cada día una media de 31 pacientes con patologías o accidentes que requieren atención urgente. Es decir, por el servicio llega una media de un paciente cada 45 minutos. Durante 2025, este servicio comarcal de urgencias atendió a 11.417 pacientes, según los datos del propio centro hospitalario. Esto significa que en este centro hospitalario, ubicado en el municipio de Icod de los Vinos, apenas se está atendiendo a una sexta parte de los más de 200 pacientes que recibe cada día las Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), centro al que está adscrito.

Una situación que, a ojos de la Diputada del Común, Dolores Padrón, pone de manifiesto la "infrautilización de sus capacidades asistenciales", que va en contra del principio de eficiencia que debería primar en la sanidad canaria. Al menos así lo pone de manifiesto en su Informe de 2025, donde también revela que "podría incrementar de forma sustancial su actividad de urgencias".

La Diputación del Común afirma que pudo constatar la veracidad de las cifras en una visita no anunciada realizada en 2025. "Se constató una escasa afluencia de pacientes, registrándose únicamente cuatro accesos en un periodo aproximado de dos horas", reza el documento. El informe también explica que en esas dos horas no había usuarios apenas en la sala de espera y los materiales disponibles se usaban de manera limitada.

Una actividad muy lejos de la media

Lo que llamó la atención de la Diputación del Común es que la actividad de este hospital estuviera tan lejos de otros homólogos (de segundo nivel) dentro del Servicio Canario de la Salud (SCS). Una consideración que también tienen el Hospital del Sur de Tenerife o los hospitales de las islas verdes. Lo habitual, en términos generales, es que estos centros cuenten con unas 40 y 670 urgencias al día, lo que equivale a entre 15.000 y 22.000 atenciones al año.

"La actividad del Hospital del Norte se sitúa en el umbral inferior del rango y, en términos funcionales, en una posición claramente indicativa de infrautilización de sus capacidades asistenciales", remarca el documento, que estima que el hospital podría acoger al doble de pacientes.

Padrón también recuerda que estas cifras no concuerdan con la población de referencia que hay en el norte ni cumple con las expectativas que llevaron a la creación de este hospital comarcal. No en vano, aunque se creó para evitar desplazamientos innecesarios de la población de diversos municipios del norte de Tenerife –que, por otro lado, es una de las más envejecidas de la Isla–, no está recibiendo a los pacientes.

No se necesitan ampliaciones

La Diputada del Común asegura que el hospital está preparado para asumir la carga asistencial sin necesidad de más ampliaciones. Con los recursos ya existentes, el hospital podría incrementar su actividad y situarse "en términos razonables", entre las 16.000 y las 22.000 atenciones anuales. "Con un margen de crecimiento adicional, que pudiera garantizarle un techo funcional próximo a las 25.000 urgencias anuales".

Para Padrón, este desbarajuste solo se pede explicar a una "inadecuada distribución de la demanda sanitaria". En concreto, se subraya que lo que puede estar pasando es que hay pacientes que, pudiendo acudir el Hospital del Norte, están "siendo derivados o asumidos por otros dispositivos". Y, en este sentido, destaca que es posible que muchos acudan directamente al HUC y otros utilicen otros servicios de urgencias. "No se trata de un problema de insuficiente demanda, sino de falta de alineación entre la oferta asistencial disponible y los flujos reales de utilización del sistema sanitario", advierte.

Actividad Hospital del Norte en 2024

El Hospital del Norte realizó durante 2024 cerca de 550 ingresos hospitalarios, más de 2.000 intervenciones quirúrgicas y más de 1.100 tratamientos en Hospital de Día. En el área de Radiodiagnóstico, se llevaron a cabo más de 4.200 resonancias magnéticas, 13.000 TC, cerca de 5.000 ecografías y más de 28.300 radiografías.

Además, los profesionales del Hospital del Norte atendieron 34.736 consultas de las diferentes especialidades incluidas en su cartera de servicios, entre las que se incluyen: cardiología, neumología, neurología, dermatología, aparato digestivo, endocrinología y nutrición, rehabilitación, cirugía general y digestiva, traumatología y ortopedia, ginecología y obstetricia, urología, otorrinolarigonlogía y audiometrías, oftalmología, hematología, nefrología, cirugía vascular, reumatología, inmunodeficiencias y ahora medicina interna. Psiquiatría es atendida en el Centro de Salud de Icod. También se realizan extracciones de sangre.

Reapertura de otro punto de urgencias a 500 metros

Pese a la infrautilización de sus urgencias, a principios de este año la Consejería de Sanidad decidió reabrir el Punto de Atención Continuada de Urgencias (PAC), en el Centro de Salud de Icod de Los Vinos para urgencias no hospitalarias, que se encuentra a cinco kilómetros (y siete minutos en coche) de este hospital de segundo nivel.

Sanidad defendió esta reapertura como un "refuerzo" de la atención a las urgencias en la zona que, sin embargo, y según los datos oficiales, no llega a ser necesario.