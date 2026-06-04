Iberia Express lanza vuelos desde Canarias a Madrid desde 20 euros para este verano

Iberia Express, aerolínea líder en las rutas que conectan Canarias con Madrid, ha lanzado una campaña de precios especiales para este verano con vuelos desde 20 euros por trayecto, aplicando el descuento de residente.

La promoción estará disponible para compras hasta el próximo 5 de julio y permitirá viajar hasta el 30 de septiembre de 2026. Las tarifas se aplican a billetes de ida y vuelta y ofrecen precios desde 20 euros en la ruta Fuerteventura-Madrid, desde 21 euros desde Lanzarote o La Palma, y desde 32 euros en los vuelos desde Gran Canaria o Tenerife.

Estos precios incluyen, además, el acceso gratuito al sistema de entretenimiento a bordo de Iberia Express, con una oferta multimedia que incorpora películas de estreno, series, documentales y música.

Bono regalo del 10% para volar en junio

La compañía también mantiene activa otra promoción para quienes compren billetes hasta el domingo 7 de junio y viajen durante este mes.

Los clientes que adquieran vuelos en tarifas superiores a la Express, como Classic o Flex, recibirán un bono directo equivalente al 10% del importe de la compra, excluidas las tasas aeroportuarias.

Este bono podrá utilizarse en nuevas reservas hasta el 31 de diciembre de este año y para volar entre el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de marzo de 2027.

Tarifas exclusivas a través del Club Express

Para acceder tanto a las tarifas mínimas como al bono promocional del 10%, los pasajeros deberán estar registrados de forma gratuita en el Club Express a través de la web oficial de Iberia Express.

Este programa de fidelización permite acceder a los precios más económicos de la aerolínea, agilizar el proceso de reserva y gestionar preferencias de viaje. Además, ofrece acceso al Club Express Onboard, el sistema de entretenimiento a bordo de la compañía.

El Club Express cuenta ya con más de 2,7 millones de clientes activos y se consolida como una herramienta clave para los viajeros frecuentes entre Canarias y la Península que buscan combinar tarifas competitivas con un servicio de calidad.

Una aerolínea clave en la conexión entre Canarias y Madrid

Iberia Express forma parte del Grupo Iberia y es líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. La compañía opera vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir de forma eficiente en el segmento de las aerolíneas low cost.

La aerolínea cuenta con una flota eficiente de 23 aviones y mantiene un modelo híbrido que combina vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones.

Según la consultora Cirium, Iberia Express fue en 2025 la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.