Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVisita del papa a TenerifeCondenado un jugador del CD TenerifeDesprendimientos en Santa CruzSalarios en CanariasPlus UltraMessi, Premio Princesa de Asturias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EEUU para restaurar la democracia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. / Europa Press/Contacto/Andrew Caballero-Reynolds

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4
  2. Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas
  3. El proyecto 'Carretera Vieja' rescata la memoria del sur de Tenerife a través de la mirada de seis fotógrafas
  4. Fernando Menis, arquitecto: «Soy un arquitecto que piensa proyectos para cambiar el mundo»
  5. Desde el presidente del tribunal hasta el opositor: los nombres propios detrás de las oposiciones de Educación en Canarias
  6. Benigno', la nueva película del tinerfeño David Baute, seleccionada en el Festival de Shanghai
  7. El HUC reduce a la mitad el tiempo de atención a urgencias vitales en un año: de media hora a 13 minutos
  8. Crecen las empresas que descartan contratar por los costes laborales en Canarias

Visita del papa a Canarias: El Gobierno establece nueve puestos de coordinación y cuatro hospitales de campaña en Tenerife y Gran Canaria

Visita del papa a Canarias: El Gobierno establece nueve puestos de coordinación y cuatro hospitales de campaña en Tenerife y Gran Canaria

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La aprobación del Estatuto Marco enfrenta en Canarias a sindicatos médicos y organizaciones firmantes

Los municipios de Canarias reclaman total libertad para usar sus ahorros

Los municipios de Canarias reclaman total libertad para usar sus ahorros

Más tiempo de espera, menos médicos y camas insuficientes: los registros 'in situ' de los trabajadores de urgencias cuestionaban los datos oficiales del HUC en 2025

Más tiempo de espera, menos médicos y camas insuficientes: los registros 'in situ' de los trabajadores de urgencias cuestionaban los datos oficiales del HUC en 2025

Canarias acusa al Ministerio de Hacienda de haber retenido las entregas a cuenta sin justificación

Canarias acusa al Ministerio de Hacienda de haber retenido las entregas a cuenta sin justificación

Torres asegura que le preocupa que la mayoría de la UE derogue el pacto de migración que va a entrar en vigor

Torres asegura que le preocupa que la mayoría de la UE derogue el pacto de migración que va a entrar en vigor

Canarias defenderá "con uñas y dientes" los 12 años de residente para una vivienda pública

Canarias defenderá "con uñas y dientes" los 12 años de residente para una vivienda pública
Tracking Pixel Contents