Canarias cobrará por primera vez a quienes viertan aguas residuales al mar

Verter dejará de salir gratis. Canarias implantará por primera vez un canon específico para las descargas de aguas residuales al mar. La medida forma parte del nuevo reglamento autonómico –actualmente en consulta pública hasta el 30 de junio– que permitirá a Canarias contar con una herramienta normativa propia para ordenar la actividad y proteger los ecosistemas marinos. El texto, impulsado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, establece que los titulares de vertidos autorizados –109 puntos según el censo de 2025– deberán abonar una cantidad económica calculada en función del volumen vertido y de su carga contaminante. La previsión que maneja el Gobierno canario es recaudar en torno a cinco millones de euros anuales, aunque todo dependerá de la cantidad de vertidos. Los no autorizados –180 según los últimos datos– se enfrentarán al régimen de sanciones.

La creación de este canon marca un antes y un después en la gestión de las aguas residuales que acaban en el litoral canario. Hasta ahora, quienes disponían de autorización administrativa podían realizar los vertidos sin afrontar ningún pago específico. Con la nueva regulación, el Ejecutivo introduce por primera vez un instrumento económico destinado a vincular el coste ambiental de los vertidos con la obligación de contribuir a su reducción. «Aparece por primera vez una regulación de ese canon en Canarias, que no aparecía, que no existía», aclara el director general de Calidad Ambiental del Gobierno canario, Ángel Montañés.

El objetivo es que exista un incentivo para reducir esas emisiones y destinar recursos a mejorar la situación actual. «Hay muchas inversiones que se tienen que afrontar para corregir la situación actual. Una vez que se ingrese, se decidirá cuáles son las prioritarias», añade el responsable sobre las actuaciones a las que se destinará la recaudación.

3.000 euros

El pago no será una cantidad fija igual para todos. El decreto fija en 3.000 euros el valor de la llamada «unidad de contaminación», que funcionará como base para calcular cuánto deberá abonar cada titular. A partir de ahí, la factura dependerá del volumen máximo de vertido autorizado al año y de un coeficiente que tiene en cuenta el tipo de agua que se descarga, la conducción utilizada y la presencia de sustancias contaminantes. ¿El resultado? Cuanto más se vierta y mayor sea el impacto ambiental, más se pagará.

Pero el canon no es la única novedad que incluye el reglamento autonómico. El texto, sobre todo, busca poner orden en una materia que hasta ahora se regulaba a través de la aplicación de distintas normativas estatales y de una guía técnica aprobada en 2017, de carácter orientativo y sin valor normativo vinculante. Una fragmentación y dispersión que ha dificultado durante años tanto la tramitación de autorizaciones, como el control efectivo de los vertidos. «Lo que buscamos es simplificar y agilizar el procedimiento administrativo», señala Montañés.

La intención es que aquellas actividades cuyos vertidos sean legalmente autorizables puedan obtener los permisos en plazos razonables y bajo condiciones claras de control ambiental. Por ello el nuevo reglamento regula desde los procedimientos de autorización hasta los sistemas de inspección, vigilancia, registro, canon y régimen sancionador. Y afectará a cualquier vertido, directo o indirecto, realizado desde tierra hacia el dominio público marítimo-terrestre de Canarias, independientemente de su naturaleza o estado físico. En la práctica, incluye aguas residuales urbanas, domésticas, industriales, pluviales, ganaderas y alivios de redes de saneamiento.

Zonas sensibles

El texto es claro e introduce la prohibición expresa de que «ningún vertido potencialmente contaminante podrá realizarse sin autorización administrativa previa». Y se restringe la posibilidad de autorizar determinados vertidos industriales en zonas especialmente sensibles, como áreas de baño, espacios protegidos o enclaves vulnerables.

La aprobación definitiva del decreto obligará también a revisar las autorizaciones ya aprobadas. El reglamento establece que todos los permisos vigentes deberán adaptarse a la nueva normativa en un plazo máximo de cuatro años desde su entrada en vigor. El decreto fija, además, que los responsables de vertidos no autorizados dispondrán de un plazo de un año para solicitar la correspondiente autorización cuando la norma entre en vigor.

Desde la consejería que dirige Mariano Hernández Zapata también se pretende impulsar la transparencia. La futura norma incorpora la idea de activar un Registro de Vertidos desde Tierra al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Canarias, que servirá para elaborar censos, inventarios, estadísticas y planes de actuación, además de «facilitar el intercambio de información con otras administraciones». Hace justo un año la consejería presentó la actualización del censo de vertidos en las Islas, que puede consultarse a través del visor de Grafcan.

El nuevo reglamento también persigue agilizar los procedimientos administrativos y dotar de mayor seguridad jurídica a las administraciones, las empresas y la ciudadanía. En esta línea incluye la posibilidad de recurrir a una ventanilla única cuando se trate de vertidos que requieran simultáneamente autorización ambiental y concesión para ocupar dominio público marítimo-terrestre o portuario. Además, cada expediente deberá someterse a información pública durante un periodo de veinte días mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La Administración dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses –desde la presentación de la solicitud– para dictar y notificar la autorización. Si transcurre ese tiempo sin que se haya notificado resolución, la petición podrá entenderse desestimada.

La nueva regulación también endurece las obligaciones de control. Cada titular deberá financiar y ejecutar su propio programa de vigilancia ambiental.