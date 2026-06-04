Baleària suelta amarras y navega por el mar de Canarias
La naviera bautiza el catamarán Mercedes Pinto que desde el 5 de junio hará la ruta Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria-Morro Jable
La naviera Baleària elevó este jueves en el puerto tinerfeño de forma oficial el ancla de su implantación en las Islas como nueva compañía de transporte insular de pasajeros y mercancías. El bautismo, con botella de cava y sonido de sirenas incluido, del catamarán Mercedes Pinto -que supuso una inversión de 128 millones de euros- permite que desde el 5 de junio operará la ruta diaria Morro Jable - Las Palmas de Gran Canaria – Santa Cruz de Tenerife.
"Llegamos con humildad, pero somos Canarias para estar al servicio de todas las Islas", aseguró el máximo responsable de la naviera, Alfonso Utor. La ruta ofrecerá las siguientes frecuencias: seis salidas diarias entre Gran Canaria y Tenerife, tres entre Morro Jable y Las Palmas y dos entre Morro Jable y Tenerife, sin transbordo y en poco más de 4 horas. A partir del 8 de junio, habrá nuevas conexiones interinsulares.
En la ruta de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, en Lanzarote, se incorpora el ferry Sicilia, que aporta mayor capacidad y garantiza un servicio diario de ida y vuelta. Y entre Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario, regresa a esta ruta el ferry Volcán de Tamadaba, con una conexión diaria de ida y vuelta.
(Habrá ampliación)
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