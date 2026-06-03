Torres asegura que le preocupa que la mayoría de la UE derogue el pacto de migración que va a entrar en vigor
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática defiende que la norma "pudo haber sido mucho más ambiciosa pero es muchísimo mejor" que la que se tenía
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que le preocupa que la mayoría actual de la Unión Europea (UE) derogue el pacto de migración y asilo que entrará en vigor la próxima semana.
Torres ha admitido que "hay una preocupación" en cuanto a la defensa de los derechos humanos, ya que se está "viendo en el seno de la Unión Europea, y tras la presencia de la ultraderecha, un endurecimiento frente a los derechos humanos" de las personas que llegan a los países europeos.
Sin embargo, matizó en declaraciones a la Ser que el pacto de asilo y de inmigración, que "pudo haber sido mucho más ambicioso, es muchísimo mejor" que el que se tenía, ya que ha apuntado que "obliga a la aceptación de los inmigrantes", y al que no lo hace, le impone una cuantía económica.
El futuro
"Yo entiendo la preocupación que hay pero yo estoy más preocupado por el futuro. Estoy más preocupado porque este pacto que va a entrar en vigor en nada sea derogado por una mayoría actual en la Unión Europea, que lo endurezca y que no ayude a los territorios-frontera, porque no los ayuda", apuntilló.
Para el ministro de Política Territorial, lo que hay que hacer cuando un inmigrante llega a un territorio-frontera es lo que se ha hecho en España, es decir, "aprobar leyes que hacen que esos menores, por ejemplo, vayan al resto del territorio español. Estamos hablando de entre 2.500 y 3.000 que ya han salido de Canarias, Ceuta y Melilla". Por contra, apostilló, "la derecha votó en contra, y han dicho que si ellos gobiernan, los inmigrantes o se quedan en los territorios o regresan a sus países", si bien esto último "no se puede hacer con los menores".
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