Santiago Díaz: “Las energías renovables no son una alternativa en Canarias. Son una necesidad”

El ingeniero especializado en energías renovables Santiago Díaz considera que las energías renovables en territorios insulares como Canarias “no son una alternativa, sino una necesidad” porque permiten reducir la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos y la dependencia menos dependiente del exterior.

Díaz, doctor ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), trabaja en el desarrollo de proyectos de planificación energética y maximización de energías renovables en sistemas eléctricos insulares, ámbito en el que se ha especializado en predicción eólica. Esta línea de trabajo aplica técnicas de inteligencia artificial para anticipar la disponibilidad del recurso eólico y facilitar la gestión más precisa de la producción renovable. Así, “se puede responder a la demanda en tiempo real y mantener el balance energético”, explica.

Tras más de una década trabajando con inteligencia artificial, indica que el algoritmo permite detectar patrones para determinar cuándo se van a cambios en la energía producida y de esta manera almacenar energía con antelación, es decir, “utilizamos la IA para solventar problemas reales”, dice. Aunque estas estrategias llevan muchos años implementándose en los grandes sistemas energéticos continentales, el ITC ha ido un paso más allá para aplicarlo al contexto insular.

Al respecto, apunta el experto que el principal problema que existe en las islas a nivel energético es la debilidad de los sistemas eléctricos porque son muy pequeños en comparación con los continentales. “En el continente, si un aerogenerador se desconecta, puede haber otros grupos dentro del mismo sistema que permitan mantener la estabilidad”. En cambio, apunta, en las islas el número de aerogeneradores y fuentes que están conectados es más pequeño. “El resultado de esta situación es que los sistemas eléctricos insulares son más débiles”.

Detalla que el ITC se ha especializado durante 30 años en cómo integrar energías renovables en islas, lo que supone un marco más complejo. Hace hincapié en que la penetración de las renovables en la península está en torno al 40% de media, mientras que en las islas se sitúa en un 20%. “No es porque invirtamos menos, sino porque es más difícil integrarlas”.

Pero, como señala Díaz, “igual que hay debilidades, hay oportunidades”. Y en este sentido, desde el Instituto Tecnológico de Canarias se sigue avanzando en la integración de renovables en los sistemas eléctricos de las islas. Ahora, “exportamos conocimiento” a otros territorios con retos energéticos similares, desde islas del Caribe o el Sudeste Asiático hasta las denominadas “islas energéticas”, es decir, territorios continentales aislados o no conectados a grandes redes, como ocurre en determinadas zonas de África.

Asegura que Canarias reúne condiciones para convertirse en un laboratorio de soluciones energéticas que trabaje con el resto del mundo, porque lo importante en materia de energía es la seguridad del suministro. “El hecho de producir tu propia energía te permite ser menos vulnerable al exterior”, afirma. Por eso, sostiene que el futuro energético de las islas no debe apoyarse en una única tecnología, sino en una combinación de soluciones: “la solución no es solo la fotovoltaica, la eólica, la geotermia o el almacenamiento… Si queremos un sistema robusto hay que diversificar, porque cuanto más diversificas, menos riesgo. El futuro debe aspirar a eso”.

Podcast de Islas Responsables con Santiago Díaz / E. D.

En este sentido, confía en las ventajas de la geotermia, una fuente renovable que Canarias explora mediante sondeos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Se trata de la renovable más barata, aunque con un coste inicial muy alto. Pero si se verifica que existe geotermia, esta alternativa “va a cambiar las reglas del juego, porque tendríamos una fuente clave para el desarrollo de Canarias y solucionaría muchos de los problemas energéticos de las islas”. En Azores, dice, hay islas que se mantienen con este tipo de energía.

Aunque los proyectos cuenten con financiación -el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) ha promovido numerosas iniciativas- “siempre hay barreras”, ya sea porque las tecnologías son desconocidas o porque no están suficientemente reglamentadas. En cualquier caso, Santiago Díaz recomienda ser “persistente, luchar por estos proyectos y allanar el camino porque atraen inversión, nuevos negocios, oportunidades de empleo y de retener el talento”.

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