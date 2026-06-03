RR7, Soluciones de Gestión y Megalab en Canarias: intervención política directa de Torres, presiones y vías paralelas de interlocución

El dictamen preliminar de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la contratación sanitaria durante la pandemiaapunta al Gobierno del 'pacto de las flores' presidido por el actual ministro Ángel Víctor Torres. El texto aprecia un patrón común en los contratos con RR7 United, Soluciones de Gestión, que es la empresa de la 'trama Koldo' que se juzga en el Tribunal Supremo (TS), y Eurofins Megalab, con intervención política, presión sobre técnicos, interlocuciones paralelas y falta de control en contratos millonarios.

Así, el dictamen presenta la pandemia como acelerador de decisiones excepcionales y coartada para debilitar la vigilancia sobre el destino del dinero público: RR7 revelaría el agujero del control; Soluciones de Gestión, la presión para pagar; y Megalab, las vías paralelas. En el centro sitúa a Torres, su viceconsejero y entonces director interino del Servicio Canario de Salud (SCS), Antonio Olivera, y la totalidad de la cadena sanitaria como responsables políticos de un modelo con posibles privilegios, tratos de favor e irregularidades.

El informe, al que pueden presentar los grupos parlamentarios textos alternativos o enmiendas, sostiene que "la responsabilidad política principal recae en el Gobierno de Canarias" y la proyecta sobre Torres, Olivera y los responsables de Sanidad: Julio Pérez y Blas Trujillo. Además, enlaza el contrato fallido de RR7, los pagos a Soluciones de Gestión y la contratación de Megalab como expresiones de un mismo modelo fallido de gestión.

El administrador de RR7, Rayco González, durante su comparecencia en el Parlamento. / Ramón de la Rocha / Efe

Las mascarillas de RR7 que nunca llegaron

RR7 aparece como el ejemplo más grave. El SCS, dirigido en aquel momento por Conrado Domínguez, abonó cuatro millones de euros por adelantado para comprar un millón de mascarillas FFP3 a una empresa vinculada a la venta e importación de vehículos, sin experiencia sanitaria. El material no llegó y se abrió un expediente de reintegro. Según el dictamen, Domínguez concedió después una "segunda oportunidad" que modificó el contrato y pudo generar un sobreprecio: cuatro euros por mascarilla frente a los 2,95 euros por unidad que era el precio de mercado.

El ‘cuatripartito’ asegura que el caso RR7 evidencia una grave falta de control de los contratos públicos

La comisión rechaza que el Ejecutivo alegue desconocimiento. Afirma que la tesis de que el Gobierno conoció RR7 solo por la prensa "no resulta políticamente creíble". "Si conocía los hechos y no actuó, habría responsabilidad por omisión; y si no los conocía, fallaron los mecanismos de control", se afirma en el dictamen.

Intervención política continuada y progresiva

El segundo bloque se centra en Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada a la trama Koldo y adjudicataria de contratos por más de 12,2 millones de euros en mascarillas y transporte. El dictamen habla de una “intervención política continuada y progresiva” y sostiene que Olivera no fue un mero transmisor, sino que intervino en cantidades, precios, intermediarios y pagos.

El exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias en 2025. / Arturo Jiménez

El texto incorpora mensajes atribuidos a Torres desvelados por la Unidad Central Operativa (UCO) que la comisión interpreta como presión sobre los técnicos. En uno, referido a la entonces responsable económica del SCS, Ana María Pérez, el entonces presidente habría escrito: “Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire”. En otro añade: “Esta mierda la resuelvo sí o sí”.

El informe también reproduce comunicaciones sobre el desbloqueo de pagos. El 30 de julio de 2020, Torres habría dicho a García: "asunto resuelto; se ha dado orden de pago y el consejero ya está. Hoy dormiré mejor”. En noviembre el expresidente escribió: "Asunto resuelto por ambas partes. Abre el vino" y, después, "YA ESTÁ SOLUCIONADO".

El texto apunta a una presión política para desbloquear pagos a la empresa vinculada a la ‘trama Koldo’

La comisión contrasta esos mensajes con las declaraciones de Torres y Olivera en sede parlamentaria, pues el expresidente defendió que no decidía qué empresa se contrataba ni a quién se adjudicaba. El dictamen concluye que los mensajes y la documentación no encajan con una posición ajena a lo que ocurría.

Blas Trujillo, consejero de Sanidad durante el Gobierno del 'pacto de las flores'. / E. D. / L. P.

Circuito político de intermediación

El tercer caso es el referido a Megalab. El dictamen analiza tres contratos de emergencia por 5,3 millones de euros para pruebas diagnósticas para los canarios que estaban fuera del Archipiélago y querían volver para pasar las fiestas navideñas de 2020, y afirma que no nacieron de una necesidad técnica previa del SCS, sino de "un circuito político" de intermediación

El reproche más grave es que el servicio pudo comenzar antes de existir contrato y cubrirse después con una emergencia. Para la comisión, no fue mera improvisación, sino una ruptura del procedimiento reglado por ley.