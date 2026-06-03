Menos de la mitad de los inmigrantes regularizados por el plan del Gobierno estará trabajando en un año

El plan del Gobierno central para regularizar a más de medio millón de personas migrantes dejaría integradas en el mercado laboral formal a menos de la mitad de las personas beneficiarias. En Canarias, unas 13.300 personas, de las cerca de 30.000 que se estima que verían regularizada su situación en el Archipiélago, tendrían acceso a un empleo formal durante el primer año, siempre que el Archipiélago reproduzca el comportamiento medio estimado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para el conjunto de España. En términos relativos, esto supondría que aproximadamente algo más del 44% de las personas regularizadas en las Islas acabarían incorporándose al mercado laboral formal en ese primer año, de acuerdo con las proyecciones del modelo de la Airef. O lo que es lo mismo: alrededor de 4 de cada 10 personas.

Los datos se inscriben en un contexto en el que el mercado laboral canario arrastra una fuerte dependencia de sectores como el turismo, la hostelería y los servicios, con necesidades recurrentes de mano de obra y dificultades para cubrir determinados puestos. A ello se suma la necesidad de reforzar áreas claves para la productividad del Archipiélago, lo que ha reabierto el debate sobre la disponibilidad de trabajadores y el papel de la población migrante en la estructura del empleo en las Islas. En este sentido, el informe de la Airef apunta a que con la regularización de personas migrantes la economía crecerá, aunque de forma moderada, con la afloración de parte de esa economía irregular. Algo que, además, no tendría impactos negativos sobre las condiciones laborales de quienes ya están cotizando a la Seguridad Social.

El panorama a nivel nacional

A nivel nacional, las cifras ascenderían a 762.000 potenciales beneficiarios en toda España, de los que unas 337.000 acabarían encontrando un empleo en la economía formal durante el primer año y contribuyendo a la Seguridad Social, aunque la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal reconoce que esta previsión está sujeta a una elevada incertidumbre. Una consideración que adquiere especial relevancia en el caso de Canarias. En el Archipiélago, la cifra estimada podría ser incluso algo superior si sectores con escasez de mano de obra - como la hostelería, los cuidados, el sector primario o la construcción - absorbieran una mayor proporción de personas regularizadas.

Los datos puestos sobre la mesa por la Airef apuntan a un proceso de mayor alcance que la regularización extraordinaria de 2005 impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel proceso concluyó con cerca de 691.000 solicitudes presentadas, de las que más de 607.000 fueron admitidas, y acabó incorporando a la Seguridad Social a alrededor de 549.000 nuevos cotizantes en los meses posteriores. Pero la Seguridad Social sumará ahora más nuevos cotizantes que personas dependientes del sistema y las empresas tendrán disponible mano de obra que reclaman sectores como el campo, la construcción o la hostelería.

Un 17% que no participaría en el mercado laboral

Según los cálculos de la Airef, unas 965.698 personas serían potenciales beneficiarias del proceso de regularización, aunque finalmente el número de personas en edad de trabajar que podrían acogerse a la medida se limita a las 762.646. Esta cifra supera el medio millón de beneficiarios inicialmente estimado por el Ministerio de Migraciones. En cuanto al impacto en el mercado laboral, este no se limita a una tasa de inserción del 44% en el primer año. A largo plazo, y a partir del comportamiento observado en anteriores procesos de regularización, la Airef proyecta un escenario más amplio en el que cerca del 70% del colectivo acabaría ocupado, mientras que un 11% permanecería en desempleo y un 17% no participaría en el mercado laboral.

En lo que respecta a los requisitos para acceder a la regularización, la fecha límite para presentar las solicitudes está fijada en el 30 de junio. Una vez registrada la petición, la Administración dispondrá de un plazo de tres meses para resolverla. Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite - un paso que no debería demorarse más de 15 días -, las personas solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral, lo que permitiría adelantar su integración laboral antes de la resolución definitiva.