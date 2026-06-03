Merino será extraditado a España por la macroestafa ‘cripto’ de FX Winning

David Merino, el canario que permanecía huido de la justicia y en paradero desconocido desde hace tres años, será extraditado a España en los próximos días tras su arresto el pasado lunes en un centro comercial de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. La Audiencia Nacional, que dictó orden de busca y captura internacional contra Merino como presunto cerebro de la trama criminal que está detrás de la macroestafa de criptomonedas FX Winning, mantiene abierta una investigación con más de 5.000 víctimas solo en España.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera a Merino líder una trama que presuntamente estafó hasta 3.000 millones de euros en criptodivisas con más de 60.000 víctimas repartidas por una treintena de países, según la plataforma de afectados que lidera el bufete Aránguez Abogados, un despacho que defiende a cerca de 5.600 víctimas estafadas solo en España.

La investigación de la UCO reduce a 460 millones de euros la cantidad que presuntamente estafó la red liderada por Merino. Al canario, que inició el negocio en un espacio de coworking de la capital grancanaria, se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) es el mismo destino al que huyó Mukesh Daswani en julio de 2022 tras estafar en Tenerife más de tres millones de euros a un centenar y medio de inversores. Daswani fue condenado a ocho años de prisión en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en marzo pasado, una resolución recurrida y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la pasada semana.

Las excusas para validar el pufo

Hasta hace dos meses, a David Merino parecía que se lo había tragado la tierra. Tras su huida de España, no dio más señales de vida hasta que decidió reaparecer en redes sociales hace dos meses con varios vídeos en plataformas como Telegram. «Quería dar la cara» para «explicar» qué era lo que había ocurrido «de verdad» con el negocio de inversión de criptodivisas que ideó, fundó y dirigió desde el Archipiélago. A día de hoy, al menos es lo que defiende en sus vídeos, el «negocio generaba beneficios», pero «personas en las que confiaba fueron los verdaderos estafadores», según Merino.

Así situó a José Lucas Cruz Barrera, presunto testaferro –según la UCO– de la organización. «Una parte muy importante de los fondos quedó bloqueada dentro de una estructura operativa desarrollada por mi asesor externo Cruz Barrera», afirmó. «Esa estructura incluía una pasarela de pago internacional que debía funcionar de forma segura; sin embargo, no se ejecutó como se esperaba», añadió. También subrayó que una «parte significativa del capital de clientes se encuentra vinculada a una cuenta asociada» a Cruz Barrera en Emiratos Árabes, pero no aportó ninguna prueba.

"En mi opinión, la torpeza de Merino al exponerse en redes sociales estando en busca y captura ha precipitado su detención" Carlos Aránguez — Abogado

La reaparición en redes sociales del canario pudo impulsar su búsqueda de nuevo, con la colaboración de las autoridades emiratíes y españolas que trabajaron de forma coordinada hasta que se cerró el cerco en una operación tipo jaula.

Carlos Aránguez, cuyo despacho representa a más de 5.600 víctimas de FX Winning, confía en que «la extradición de Merino se lleve a cabo en las proximas horas o días», y destacó el «excelente trabajo» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

Tras conocer la detención de Merino en la ciudad de Dubái, el letrado señaló que «la detención es sin duda un gran paso para continuar con la investigación judicial del caso» aunque «por supuesto, lo importante es continuar con la investigación patrimonial para recuperar los fondos» de miles de personas afectadas por esta estafa.

«Aunque pueda parecer que la justicia es muy lenta, hay que tener en cuenta que son causas muy complejas, con múltiples jurisdicciones que deben cooperar entre sí, y con el uso de criptomonedas, una tecnología disruptiva que no permite formas de decomiso tradicional», abundó.

Respecto al sorpresivo arresto de Merino, el abogado afirma a este periódico que «aunque por obvias razones la operativa de la investigación policial no es pública, en mi opinión su torpeza al exponerse en redes sociales estando en busca y captura ha precipitado su detención».