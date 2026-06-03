Canarias acusa al Ministerio de Hacienda de haber retenido las entregas a cuenta sin justificación

El Gobierno de Canarias ha reprochado este miércoles al Ejecutivo central, y en concreto al Ministerio de Hacienda, que haya retenido las entregas a cuenta de forma injustificada. Después de que el sucesor de María Jesús Montero al frente de la cartera de Hacienda, Arcadi España, anunciase este martes el desbloqueo de las entregas a cuenta a través de un real decreto ley, la responsable de las finanzas canarias, la 'popular' Matilde Asián, ha criticado la tardanza con que el Ministerio se ha manejado en este asunto. De hecho, la consejera del Gobierno presidido por Fernando Clavijo ha hablado de la desconsideración de un Ejecutivo estatal que ha «disfrutado» de unos fondos que debieron de haber llegado a las arcas autonómicas a comienzos de año.

«Un año más se reitera la poca consideración del Ministerio con las comunidades autónomas y corporaciones locales, que son las legítimas dueñas de estos fondos, que resultan fundamentales en el cómputo global de nuestros presupuestos», ha profundizado la responsable de la Hacienda canaria. En cierto modo, Asián ha salido así al paso del 'triunfalismo' con que el nuevo ministro dio a conocer la aprobación de ese real decreto ley. Es verdad que las cantidades que recibirán las autonomías en concepto de entregas a cuenta a lo largo de 2026 serán las más altas de la historia, también en el caso del Archipiélago, pero no es menos cierto que estos pagos no obedecen a la voluntad del Gobierno de turno, sino que se trata, en palabras de la propia Asián, «de dinero que ya está recaudado a través de impuestos cedidos y que se debe transferir a principios de año». Son los fondos, en definitiva, que le tocan a cada región con cargo a los recursos del sistema de financiación autonómica, unos fondos fundamentales, puesto que están destinados para sufragar los servicios públicos. El caso es que Arcadi España relacionó las mayores entregas a cuenta del actual ejercicio con la política económica del Gobierno central, una afirmación cuando menos discutible, toda vez que lo que en el fondo explica estas cifras históricas es el buen comportamiento de la economía nacional y, por ende, del empleo, lo que en última instancia le reporta mayores ingresos al fisco.

El Estado obtiene rédito de unos recursos impropios

Además, el hecho de que las entregas a cuenta se hayan demorado cerca de seis meses le ha permitido al Ministerio de Hacienda, tal como ha argumentado la consejera del Gabinete regional, sacar rédito de unos dineros que en última instancia le son impropios. «En vez de transferirlos, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado y que ha complicado la gestión de las instituciones autonómicas y municipales», ha ahondado la consejera canaria de Hacienda. Asimismo ha recordado que no es la primera vez que las transferencias de estos recursos se hacen a destiempo, tarde, algo que, en realidad, ha sido la tónica en los últimos años.

Sea como sea, el caso es que Canarias recibirá durante 2026 un total de 8.167 millones de euros a cuenta del sistema de financiación. Cifra récord, cabe insistir. De esa cantidad, una parte menor, 1.069 millones, corresponde a la liquidación del ejercicio de 2024 (el sistema se ajusta a dos años vista, de modo que la comunidad que recibió más fondos de los que en verdad le tocaban debe reintegrar ese extra y la que percibió menos tiene derecho, en cambio, a que se le transfiera la cuantía faltante) y los restantes 7.098 millones de euros son las entregas a cuenta propiamente dichas. Un dinero, ha añadido Asián, «fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, bienestar social o vivienda, y el retraso genera distorsiones en la tesorería».

Celeridad en los trámites y las transferencias

Sobre la tramitación y cuantías de los pagos, la consejera regional de Hacienda ha recordado que las entregas a cuenta ya se comunicaron en su momento y se llevaron al Parlamento en leyes que incluían otras cuestiones, pero la «incapacidad» del Gobierno central para lograr una mayoría suficiente impidió su aprobación, ha insistido la también representante del PP.

Matilde Asián ha dicho confiar ahora en que el Ministerio las tramite con rapidez y se empiecen a pagar en cuanto sea posible, «para no seguir perjudicando las cuentas públicas de comunidades y corporaciones», ha subrayado.