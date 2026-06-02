La Sociedad Española de Transformación Tecnológica impulsa la expansión de Anima Kitchent en Canarias

La Sociedad Española de Transformación Tecnológica ha participado en el impulso a la expansión del estudio de animación Anima Kitchent, uno de los principales referentes del sector en España y Europa, en el marco del crecimiento del ecosistema audiovisual de Canarias. La operación se enmarca en el desarrollo del sector de la animación en las Islas Canarias, que en los últimos años se ha consolidado como un hub internacional gracias al talento local, los incentivos fiscales de la Zona Especial Canaria (ZEC) y el apoyo institucional.

Anima Kitchent, un referente de la animación en Europa

Anima Kitchent se estableció en 2017 en Gran Canaria, con origen en el estudio mexicano Anima, que tras analizar distintas localizaciones en Canadá, Puerto Rico y Canarias, decidió instalarse en el archipiélago por factores como el compromiso institucional, el desarrollo de talento local, los incentivos fiscales de la ZEC y la deducción para producciones audiovisuales. La compañía también valoró la mayor seguridad jurídica del régimen canario frente a otras alternativas.

Tras unos años de actividad, el estudio fue adquirido por inversores canarios, manteniendo alianzas con su estudio original en México, aunque operando como empresa independiente. En la actualidad, Anima Kitchent emplea a más de 170 personas en producciones 2D y 3D, con una facturación superior a los 4 millones de euros anuales. Más del 50% de su plantilla está formada por talento canario desarrollado en programas de formación locales en colaboración con instituciones del archipiélago.

Entre sus producciones destacan Cleo y Cuquin, adaptación moderna de la antigua Familia Telerín, y Lea & Pop, uno de los formatos más vistos en YouTube. El estudio gestiona una de las carteras más relevantes de esta plataforma, con más de 67 millones de suscriptores y más de 10.000 millones de visualizaciones, habiendo obtenido el botón de diamante. Anima Kitchent constituye uno de los principales casos de éxito del sector audiovisual en Canarias, al haber pasado de una decena de empleados a casi 200 gracias al talento local, los incentivos fiscales y el apoyo institucional de la ZEC, adscrita al Ministerio de Hacienda.

Canarias, un hub audiovisual en expansión

Canarias se ha convertido en uno de los principales hubs de animación de Europa y del mundo. En 2018, el sector era prácticamente inexistente, con un único pequeño estudio (La Casa Animada). En la actualidad, el ecosistema cuenta con más de 30 estudios y cerca de 2.000 profesionales. Entre los estudios destacados se encuentran Fortiche, Tomavisión, Atlantis Animation y Gigglebug, además de Anima Kitchent. Estos estudios han participado en producciones internacionales de gran alcance.

Más recientemente, gracias a la gestión de la ZEC, se ha instalado en Canarias el primer estudio estadounidense en España dependiente de Disney (Surfing Giant), en abril de 2026. El archipiélago se consolida así como uno de los principales hubs de animación de Europa y un caso de éxito en la creación de un sector industrial desde cero mediante incentivos fiscales, apoyo institucional y talento local.

Talento local y formación profesional

Uno de los programas más destacados del ecosistema es la colaboración entre empresas de la Zona Especial Canaria y los centros de Formación Profesional, reconocida con el premio de excelencia del Ministerio de Educación. Este modelo implica que las empresas realicen talleres en centros educativos, integren alumnado en formación y desarrollen proyectos de innovación conjuntos. El resultado es una mejora del aprendizaje al conectar la formación con la participación en producciones reales de alto nivel.

Impulso de DNEG y expansión del sector

DNEG es una de las mayores compañías de efectos visuales y animación del mundo, con más de 7.900 empleados en Reino Unido, Canadá e India, y responsable de producciones como Dune, Interstellar, Inception, Blade Runner, Foundation, Garfield o El Señor de los Anillos, entre otras. Durante más de tres años, la ZEC ha trabajado para facilitar la implantación de DNEG en Canarias. Finalmente, la compañía ha optado por participar en la expansión de Anima Kitchent, apoyando una operación que permitirá escalar la actividad del estudio hasta entre 500 y 1.000 empleados en los próximos años.