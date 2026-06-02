¿Te presentas este año a la PAU y no sabes qué carrera elegir? Estas son las opciones con mejor sueldo

Apuntes y nervios. La combinación perfecta que ha traído de cabeza este martes a los alumnos canarios que iniciaban la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los jóvenes que este año han acabado el Bachillerato se están enfrentando a una de las pruebas más difíciles de su corta vida: demostrar todo lo que han aprendido en los últimos años en una serie de exámenes que guiarán su futuro estudiantil y laboral.

Durante estos días, es muy importante que sean capaces de apaciguar los nervios para que no les jueguen una mala pasada y sacar la máxima nota posible en la PAU, con la que conseguirán, haciendo media con su nota de Bachillerato, obtener la puntuación que marcada su camino. Un camino que vendrá dirigido por las notas de corte de las carreras a las que deseen acceder.

Pero, en muchos casos, este es también un momento de indecisión, ya que aún hay quien no tenga claro qué carrera escoger tras acabar la PAU o quien, por desgracia, no pueda acceder a la que siempre ha soñado. Para estos casos, traemos algunas opciones que pueden ayudar a despejar estas dudas, ya que se trata de carreras con muchas salidas y, además, buenos sueldos., y también las notas de corte más altas y más bajas de la Universidad de La Laguna (ULL).

Primera jornada de la PAU 2026 en Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

Notas de corte

Lo primero que hay que mirar al acabar la PAU y conocer las notas es saber las notas de corte de las carreras. Para este año, estas son las carreras más sencillas de acceder, y también las más complejas:

Notas de corte más altas

Las notas de corte más altas de la ULL corresponden a carreras de Ciencias de la Salud: Medicina, con un 12,573; seguido de Enfermería, con 11,840 y 11,826 en el centro adscrito del Hospital de la Candelaria, y Fisioterapia, con un 11,402.

Notas de corte más bajas

Por su parte, las notas de corte más bajas se distribuyen en el resto de áreas, excepto Ciencias. Así, carreras como Turismo, Náutica y Transporte Marítimo, Arquitectura Técnica, Contabilidad y Finanzas o Historia del Arte apenas tienen un 5.

Carreras con más salidas

Según el U-Ranking 2025 de la Fundación BBVA e IVIE, publicado por la Universidad Europea, las titulares con mejores salidas, es decir, las que cuentan con una mayor tasa de inserción laboral en España son:

Medicina

Enfermería

Odontología

Farmacia

Desarrollo de Software y Aplicaciones

Carreras mejor pagadas

Un estudio de la academia Formació MIró indica que, entre las carreras mejor pagadas, se encuentran: Medicina, con un sueldo medio de entre 60.000 y 80.000 euros anuales; Ingeniería Aeroespacial, con salarios que pueden superar los 100.000 euros en puestos avanzados; Odontología, entre 46.000 y 70.000 euros de retribución anual, o Ciberseguridad, sector en el que se puede ganar unos 45.000 euros anuales.