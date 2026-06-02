El HUC reduce a la mitad el tiempo de atención a urgencias vitales en un año: de media hora a 13 minutos

Las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) tardan hoy la mitad en atender a las urgencias vitales que hace un año. De los 28 minutos de media que tardaba un médico en ver a estos pacientes en 2025 –un año en el que el colapso en el servicio se hizo patente–, ahora los pacientes que llegan a las urgencias tras sufrir un accidente de tráfico, un ictus o un ataque cardiaco son atendidos por un facultativo en apenas 13 minutos.

Es uno de los datos que se extraen de los informes que ha realizado el hospital tras la implementación de una parte de su plan de doce reformas con el que pretende crear un servicio más ágil y eficiente. El plan está dotado con un presupuesto inicial de 2,5 millones de los que ya se han gastado 1 millón. Una cifras, a las que ha tenido acceso EL DÍA, que muestran una situación más favorable que la que ha dibujado el Informe de 2025 de la Diputación del Común que, además, toma como referencia los datos del verano de 2025.

Las urgencias del centro hospitalario han arrastrado durante décadas varios cuellos de botella que afectan a su funcionamiento y que han sido expuestos en el estudio de la Diputación del Común. Entre ellos se encuentran los largos tiempos de espera para ser atendidos por un médico, la falta de efectivos (especialmente facultativos) y la imposibilidad de derivar pacientes tanto desde las ambulancias como desde el propio ingreso en Urgencias hacia planta u otros centros concertados. Estas circunstancias se combinaban y retroalimentaban hasta inoperativizar el área, lo que llevaba al colapso del servicio y una insatisfacción continua de los pacientes.

En este sentido, las mejoras detectadas durante el transcurso de 2026 afectan, concretamente, a la espera por el triaje y por la primera atención médica, el tiempo que se tarda en evacuar a los pacientes desde la ambulancia y el número de profesionales que trabajan en el servicio.

Menos tiempo para ser visto por un médico

No en vano, entre los datos recabados por la Diputación del Común se muestra que el HUC tardaba de media –sin discriminar por tipo de urgencia– 2 horas y media (152 minutos) en proporcionar la primera asistencia médica a los pacientes. Finalmente, según los datos oficiales, el año se cerró con esta cifra en 2 horas y 7 minutos (127 minutos) y, en lo que ha transcurrido de 2026, se ha reducido hasta 1 horas y media (96 minutos). Se trata de una reducción sitúa esta primera intervención médica por debajo incluso de los datos de 2024, cuando se llegó a 1 hora y 44 minutos.

Este descenso es especialmente notable en la atención a urgencias vitales (prioridad 1) y las de emergencia (prioridad 2) que, según el código del triaje del Servicio Canario de la Salud (SCS) son las de mayor gravedad. En este sentido, además del descenso en las urgencias vitales, también se produce una reducción de 12 minutos (un 23% menos) en la atención a emergencias.

Un cambio de criterios de inclusión aumenta el tiempo de espera de los pacientes menos graves

Estas caídas del tiempo de espera se encuentran incluso en los niveles más altos (4 y 5) que corresponden a urgencias que podrían ser atendidas en Atención Primaria. Según estas cifras, el tiempo habría caído desde las 2 horas y media para atender patologías que no comprometen el estado general del paciente, pese a ser agudas, hasta la hora y media (un 36% menos). Por otro lado, en las patologías que no conllevan ningún tipo de riesgo para la vida de la persona, el tiempo de asistencia médica se ha reducido hasta la hora y 13 minutos, un 37% menos que en 2025, cuando ascendía a casi dos horas.

Sí, aumenta, sin embargo, el tiempo que se tarda en atender a pacientes que llegan a urgencias con patologías agudas pero que no amenazan a su vida (nivel 3). En concreto, en dos años acumula un incremento de 47 minutos (20% más que en 2024). No obstante, en este caso, fuentes del centro lo achacan a un cambio en los criterios de inclusión de pacientes en este nivel. No en vano, esta modificación provocó que se incluyera a más pacientes en los niveles 4 y 5, pero se disminuyera los que se incluyen en nivel 3, lo que paradójicamente empeoró el tiempo de respuesta.

Más contratación de médicos

El informe de la Diputación del Común evidencia una realidad que en 2025 se había vuelto asfixiante: las urgencias adolecían de médicos suficientes como para poder proporcionar el servicio. Las razones de este descalabro médico son variopintas. Desde las duras condiciones de trabajo hasta las luchas internas han sido algunos de los motivos para cursar tantas bajas y renuncias que la plantilla de facultativos llegó a quedar en los huesos.

La plantilla de médicos se ha duplicado en los últimos tres años

En 2023, de hecho, apenas se contabilizaba una veintena de profesionales. En 2025, según el informe de la Diputada del Común debían ser 40 –aunque durante las visitas que acometió durante el verano apenas viera 23–. Comenzando junio de 2026, la cifra se ha incrementado hasta 55. Se trata de uno de los mayores aumentos de personal de los últimos tres años. En este tiempo también se ha aumentado el número de enfermeros y auxiliares, aunque en menor medida.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, a junio de 2026 hay 155 enfermeras, 13 más que en 2023 (un 8,3% más) y 130 auxiliares de enfermería, 18 más que hace tres años (un 13% más). El informe también muestra que se han contratado 10 celadores, una plantilla que no existía hace tres años.

El bloqueo de las ambulancias, un problema en extinción

Otro de los problemas más patentes en el HUC era el de las ambulancias. Durante varios años, las ambulancias que llegaban a Urgencias se veían abocadas a esperar durante horas por una cama para "transferir" al paciente y seguir su ruta.

Según los datos disponibles, de febrero a noviembre de 2025 –no hay datos previos–, la mediana de tiempo que tardaban las ambulancias en transferir a los pacientes pasó de 30 a 4 minutos en noviembre.

En los casos extremos, que aún se dan, el tiempo máximo de estancia de una ambulancia ha pasado a ser de 3 horas. Muy por debajo de las 14 horas que se registraban a principios del año pasado.

Además, también ha mejorado la eficiencia, pues hasta el 92% de las ambulancias tardan menos de 30 minutos en transferir a los pacientes, frente al 50% que lo hacía en febrero.