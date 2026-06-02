El Gobierno central recomienda teletrabajar ante las restricciones de movilidad por la visita del papa León XIV a Tenerife

El Ministerio de Trabajo y Economía Social recomienda recurrir al teletrabajo en Tenerife ante las restricciones de movilidad previstas por la visita del papa León XIV a la Isla el próximo 12 de junio.

La recomendación busca reducir desplazamientos innecesarios, proteger la seguridad de las personas trabajadoras y facilitar que la actividad económica pueda desarrollarse con normalidad durante una jornada en la que se esperan cortes de tráfico, controles de seguridad y una alta afluencia de personas en varios puntos de la Isla.

La medida se dirige especialmente a empresas y administraciones con centros de trabajo en zonas que puedan verse afectadas por el dispositivo de movilidad, sobre todo en el entorno de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, la TF-5 y los accesos al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

La Laguna y Santa Cruz, los puntos más sensibles

La visita del Papa a Tenerife tendrá varios actos previstos en el área metropolitana. La agenda incluye su llegada a Tenerife Norte, un encuentro relacionado con la realidad migratoria en Las Raíces, una cita en la Plaza del Cristo de La Laguna y una misa en el entorno portuario de Santa Cruz de Tenerife.

Estos desplazamientos obligarán a activar un dispositivo especial de tráfico y seguridad. La TF-5 será una de las vías más afectadas, especialmente entre La Laguna y Santa Cruz, con cortes dinámicos y cierres temporales de incorporaciones durante distintas franjas del día.

Por este motivo, Trabajo aconseja a las empresas valorar el trabajo a distancia en todos aquellos puestos compatibles con esta modalidad.

Empresas y trabajadores deben planificar con antelación

El Ministerio recuerda que la normativa vigente permite utilizar el trabajo a distancia ante situaciones excepcionales que puedan afectar a la movilidad.

La recomendación no supone una obligación general, pero sí anima a empleadores y trabajadores a acordar medidas organizativas con tiempo suficiente. Entre ellas, el teletrabajo, la flexibilidad horaria o la reorganización de turnos en los centros que puedan verse condicionados por el operativo.

El objetivo es evitar desplazamientos en las horas de mayor afección y reducir la presión sobre carreteras, transporte público y accesos a zonas donde se celebren los actos.

Qué trabajadores podrían verse más afectados

La recomendación puede ser especialmente útil para quienes trabajen en el área metropolitana o tengan que desplazarse por la TF-5 durante el 12 de junio.

También puede afectar a empleados que deban acceder a centros de trabajo próximos al casco de La Laguna, al entorno de Los Rodeos, a la zona de Las Raíces, a los accesos a Santa Cruz o al área portuaria donde se celebrará la misa.

En los casos en los que el teletrabajo no sea posible, se recomienda salir con más margen del habitual, consultar el estado del tráfico y seguir las indicaciones de las autoridades.

Una medida para reducir incidencias

Trabajo insiste en que el teletrabajo puede ayudar a evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el normal funcionamiento de empresas y servicios durante la visita.

La previsión de grandes concentraciones, junto con los cortes de tráfico y los controles de seguridad, hará que la movilidad en Tenerife sea más complicada durante buena parte del 12 de junio.

Por eso, la recomendación principal para empresas y trabajadores es clara: organizar la jornada con antelación, priorizar el teletrabajo cuando sea posible y evitar desplazamientos por las zonas afectadas en las horas de mayor restricción.