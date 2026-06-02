El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará, a partir de las 16:horas de este martes, la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago.

Esta decisión la toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). De hecho, a partir de esta misma hora, la Aemet también activará el aviso amarillo por el mismo fenómeno en las islas occidentales y Gran Canaria.

Previsión

En concreto, se espera mar de viento del noreste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el sureste y noroeste de La Palma, norte de El Hierro, oeste de La Gomera, sureste y oeste de Gran Canaria y sureste de Tenerife.

Los horarios de las pleamares serán:

15:24 horas el martes

3:47 y 16:00 horas el miércoles

4:25 y 16:38 horas el jueves

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha emitido una serie de consejos de autoprotección: