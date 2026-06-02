El Gobierno de Canarias declara la prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago
El aviso comenzará a las 16:00 horas de este martes
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará, a partir de las 16:horas de este martes, la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago.
Esta decisión la toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). De hecho, a partir de esta misma hora, la Aemet también activará el aviso amarillo por el mismo fenómeno en las islas occidentales y Gran Canaria.
Previsión
En concreto, se espera mar de viento del noreste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el sureste y noroeste de La Palma, norte de El Hierro, oeste de La Gomera, sureste y oeste de Gran Canaria y sureste de Tenerife.
Los horarios de las pleamares serán:
- 15:24 horas el martes
- 3:47 y 16:00 horas el miércoles
- 4:25 y 16:38 horas el jueves
Consejos de autoprotección
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha emitido una serie de consejos de autoprotección:
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evite la pesca en zonas de riesgo
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade a contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2
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