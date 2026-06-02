Clavijo anima a los niños y niñas a cuidar las islas "para tener una tierra de futuro que ofrezca posibilidades reales"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, resaltó hoy la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo sostenible del archipiélago "para conseguir una tierra de futuro que pueda ofrecerles oportunidades reales" a quienes hoy son niños y niñas pero también a las generaciones venideras. Fernando Clavijo clausuró la jornada Un Parlamento de Sostenibilidad después de un debate en el que estudiantes de centros educativos de todo el archipiélago mantuvieran un debate en la Cámara autonómica en torno a la sostenibilidad y la realidad de sus islas.

El presidente destacó que los centros educativos son "pieza clave" para hacer realidad la transformación del archipiélago en un territorio más sostenible "educando en valores, fomentando la participación y convirtiendo la sostenibilidad en una práctica cotidiana". Nuestro reto, afirmó Fernando Clavijo, es avanzar hacia un modelo más sostenible "en el que la riqueza beneficie a todos y se piense siempre en las generaciones futuras para poder gobernar con una mirada a largo plazo". Por eso, calificó como "especialmente relevante" la Declaración por la Sostenibilidad elaborada por estos estudiantes, "que recoge los compromisos para cuidar el entorno, ser responsables con el medio ambiente y contribuir a una sociedad más justa".

El Gobierno de Canarias también ha asumido un compromiso con las generaciones futuras para que las decisiones del presente protejan a la ciudadanía de las próximas décadas. En la I Conferencia para el Derecho al Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras de Canarias, Clavijo firmó la Declaración sobre las Generaciones Futuras de Canarias y mostró su decisión de "gobernar pensando en el largo plazo" y que las políticas que se adoptan en la actualidad "no comprometan el bienestar de las generaciones que están por venir".

El alumnado

Alumnos y alumnas de diez centros educativos de Canarias han celebrado este martes un debate en torno a la sostenibilidad en el Parlamento autonómico y firmaron una Declaración en la que compartieron los compromisos que están dispuestos a asumir para cuidar su territorio y convertir el archipiélago en un lugar mejor, a la vez que expusieron sus demandas y propuestas para las diferentes administraciones públicas.

Ha sido la sesión final de una iniciativa que ha venido desarrollándose en distintas fases desde enero de este año. Durante la jornada de hoy, el alumnado expuso la situación que viven cada una de sus islas a nivel ambiental, económico y social, con datos y fuentes de información respaldadas tras un proceso de investigación previo.

El debate fue inaugurado por la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, quien destacó el valor de esta propuesta y señaló que este pleno, en el que presentaron propuestas y compromisos para cuidar el territorio "es muy valiosa porque nace del trabajo, del consenso y del esfuerzo compartido". Apuntó que el Parlamento es "la casa de la palabra" y los animó a vivir la experiencia "con responsabilidad y orgullo" porque ayuda a entender "cómo funciona nuestro sistema democrático y cómo se construye de verdad una sociedad mejor".

Iniciativa de IRLab y Educación

Tanto la I Conferencia para el Derecho al Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras de Canarias como Un Parlamento de Sostenibilidad son iniciativas del equipo Agenda 2030 de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias, que en esta ocasión ha contado con la colaboración del área de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Educación. Este proyecto ha sido puesto en marcha con el objetivo de implicar al alumnado en la implementación de la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje vertebrador hacia un archipiélago más justo y equitativo.

Con esta propuesta, los centros han tenido la oportunidad de trabajar con su alumnado mediante el desarrollo de debates, analizando la situación actual de las islas y aportando soluciones en torno a las distintas dimensiones del desarrollo sostenible. Para conducir esta actividad, los docentes recibieron información previa. Han participado en la misma los centros CEIP Camino Largo; IES Nicolás Estévez Borges, IES Canarias-Cabrera Pinto e IES Valle Guerra de Tenerife; IES Támara e IES Pérez Galdós de Gran Canaria; CEIP Valverde de El Hierro; CEIP Ruiz de Padrón de La Gomera; CEIP Alonso Pérez Día de La Palma; el CIFP de Morro Jable (Fuerteventura); y el CEIP San Bartolomé, de Lanzarote.

De esta manera, se ha pretendido acercar el concepto de sostenibilidad a los chicos y chicas de Canarias, aterrizando en ejemplos prácticos y ejemplificando cómo pueden contribuir al desarrollo sostenible mediante pequeñas acciones en su día a día. El objetivo es generar propuestas desde una perspectiva diferente para abordar los retos que enfrenta la comunidad autónoma en esta materia, a la vez que se fomenta el pensamiento crítico e informado del estudiantado y se mejoran sus habilitades de oratoria. Además de aprender, el proyecto ha permitido que se generen espacios de diálogo donde estos jóvenes han podido reflexionar y debatir sus ideas, extrayendo conclusiones a partir del debate con sus compañeros y que finalmente también puedan ser útiles en la elaboración de políticas públicas.

Declaración

La Declaración por la Sostenibilidad firmada por estos jóvenes "no es solo cuidar de nuestra naturaleza; es construir un archipiélago y un mundo donde la justicia, la igualdad, la paz y el bienestar de las personas se conviertan en prioridad". "Como herederos y herederas de estas islas, y como representantes de la ciudadanía que desean poder crecer en un territorio más justo y sostenible", el texto plantea demandas y propuestas de mejora, así como los compromisos que están dispuestos a asumir para contribuir "a la construcción de la Canarias del mañana".

Para ello, piden a las administraciones públicas garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades; blindar los derechos sociales; promover políticas activas contra la desigualdad y avanzar hacia un modelo de territorio más equilibrado y verde con apoyo decidido a las energías limpias y al transporte colectivo eficiente; proteger la biodiversidad o avanzar en salud ambiental en las infraestructuras. Asimismo, reclaman fomentar una cultura de paz, convivencia y solidaridad; combatir los discursos de odio y apoyo "absoluto" a las víctimas de violencia, explotación, machismo o racismo.

Asimismo, los chicos y chicas se comprometen a frenar el odio y cultivar la empatía; detectar y desarticular bulos; apostar por alternativas de ocio no consumista; proteger el encuentro intergeneracional y cultural; combatir el desperdicio y cuidar el entorno: apostar por la movilidad sostenible y el ahorro energético; priorizar la educación en valores o implementar medidas de ahorro y residuo cero, entre otras propuestas. Este tipo de iniciativas contribuye a generar una sociedad más comprometida con el medio ambiente, la justicia social y un desarrollo sostenible inclusivo, conceptos que conforman los ejes fundamentales de la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.