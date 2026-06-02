Carlos Nicanor transforma El Tanque en un 'archipiélago flotante' que conecta Senegal y Canarias

El Espacio Cultural El Tanque, en la capital tinerfeña, contiene desde el pasado fin de semana una nueva atmósfera. El artista canario Carlos Nicanor (Gran Canaria, 1974) ha creado para este inusitada instalación, otrora un tanque de combustible de la refinería santacrucera, un proyecto que lleva por nombre Donde cantan los pelícanos. La exposición, comisariada por Dalia de la Rosa (Tenerife, 1983) propone una inmersión a través del arte en conceptos universales como el viaje, la materia, la memoria y la conexión oceánica que existe entre el Archipiélago y la vecina Senegal.

"La práctica escultórica de Carlos Nicanor parte de una atención sostenida a la materia entendida como organismo vivo, poroso y vulnerable. En su obra, la piel, la carne, la cicatriz, la orografía y el paisaje insular se presentan como superficies atravesadas por el tiempo, la memoria, el dolor y el desplazamiento. Donde cantan los pelícanos lleva esta investigación a un nuevo territorio, poniendo en relación dos líneas centrales de su trabajo: la isla como espacio mítico, móvil e inestable, y el cuerpo como materia que viaja, se erosiona y busca una orilla", explican los responsables de la iniciativa.

Un trabajo en equipo

Se trata, detallan, de un "proyecto coral" porque en su gestación han participado "muchas manos que forman parte de la idea de isla como posibilidad y memoria". Ese equipo está formado por Enrique Sánchez Calero, Patricia Bara Mora, Jorge Méndez Hernández, Fernando Márquez Quevedo, Cristina Reyes, Guillermo Noda Ravelo y Maximina Alberto Cáceres.

Conectando orillas

Donde cantan los pelícanos conquista la inmensidad y la oscuridad de El Tanque para plantear una "reflexión sobre la unión de orillas y la revisión crítica de la idea de paraíso insular". Frente a la tradicional imagen de la isla como un territorio cerrado y autosuficiente, Nicanor y De la Rosa proponen una "geografía errante". Esto es: islas reales, repetidas y desplazadas que conforman un "archipiélago flotante". Conectan las obras, de forma simbólica, las orillas canarias y las de Senegal pero dejando de lado la "épica romántica del viaje" para adentrarse en la experiencia migratoria "desromantizada y marcada por la intemperie, la orientación y el deseo de llegar".

Sin puntos cardinales

Crear exprofeso para El Tanque es una decisión necesaria porque se trata de un espacio que arroja tantas ventajas como impedimentos para los artistas que se deciden a habitarlo. En esta ocasión, el interior de El Tanque se convierte "en un espacio de resonancia, una cámara oscura en la que el visitante atraviesa un paisaje suspendido, construido con redes de pesca, cabos náuticos, tensión, sonido y memoria". En concreto, despliega una serie de islas flotantes que generan una orografía doble y alteran la orientación habitual del espacio, anulando la "necesidad de saber dónde están el norte y el sur".

Los que se decidan a visitar esta muestra en la instalación capitalina, que estará disponible hasta el próximo 10 de agosto, podrán disfrutar, por lo tanto, de una travesía que no es solo física, sino también perceptiva, según concluyen sus responsables.

Trayectoria del artista

Carlos Nicanor, (Gran Canaria, 1974). Se licencia en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna y comienza a exponer su obra en 2002. Sus trabajos han sido seleccionados en exposiciones tanto de Las Palmas como de Tenerife, mereciendo primeros premios como el Excellens de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (2011) o el Primer Premio Manolo Millares CajaCanarias (2009). En 2006 realizó su primera muestra individual, que tituló Buscador de nortes, en la que bajo el lema “donde todo está hecho y todo por hacer” presentaría una colección de velados homenajes a algunos de los escultores que admira, Brancusi y Giacometti entre otros. Actualmente trabaja con galerías en Miami, Madrid, Lisboa y Tenerife.

Entre sus exposiciones destaca Antinatura/Sinbiología (Galería Artizar 2010-2012), y Osmosis. Blancas + Nicanor (TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2015), así como su participación en la XII Bienal de La Habana dentro del proyecto Detrás del Muro, con la instalación Lemon Way, en la que construyó un camino de baldosas amarillas de madera que cruzaba el Malecón para morir en el Caribe, rumbo a La Florida. También las individuales Dile a Caronte que le traigo flores en 2020 en la Fundación CajaCanarias de Tenerife y De la carne al hueso, del hueso al alma en 2023 en el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria.