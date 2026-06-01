Récord de audiencia en Televisión Canaria: la cadena pública firma su mejor mes de mayo en 16 años con un 8,2% de cuota de pantalla

Televisión Canaria ha cerrado el mes de mayo de 2026 con un sobresaliente 8,2% de cuota de pantalla, logrando su mejor registro histórico en este mes desde hace 16 años. Coincidiendo con la celebración del Mes de Canarias, el canal público autonómico ha experimentado un incremento de 2,2 puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un crecimiento neto del 28% en su cuota de mercado.

Con estos datos oficiales, la emisora no solo encadena 13 meses consecutivos de crecimiento interanual, sino que se sitúa como la cadena generalista que más crece en todo el Archipiélago. "Estamos haciendo una televisión más nuestra que nunca, mucho más cercana, sensible e inmediata", ha destacado el administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, quien se ha mostrado orgulloso de la respuesta de la audiencia hacia el talento de los profesionales del medio público.

Líder indiscutible frente a los competidores nacionales

Los registros de mayo de 2026 consolidan a Televisión Canaria como la televisión pública líder en las Islas por cuarto mes consecutivo, superando de forma holgada a ofertas nacionales asentadas en el mercado como La 1 (6,0%), Cuatro (5,4%) o La Sexta (5,1%). En el mapa audiovisual regional, solo Antena 3 (13,3%) y Telecinco (10,4%) logran mantenerse por delante de la señal autonómica.

“La mejora respecto a mayo de 2025 es de 2,2 puntos, un crecimiento del 28%, lo que convierte a Televisión Canaria en la cadena que más ha crecido en Canarias”, señala César Toledo.

En el contexto de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), la emisora canaria encabeza el ritmo de crecimiento en España en franjas clave como la mañana, la sobremesa y la tarde, superando en evolución a cadenas históricas de la península como la catalana TV3, la andaluza Canal Sur, la vasca ETB2 o Aragón TV.

Éxito transversal y fuerte repunte entre el público joven

El consumo del canal ha mostrado una gran solidez territorial y demográfica durante el último mes, atrayendo a una media de 343.000 espectadores diarios. Esto supone que más de 1,2 millones de personas (el 56,1% de la población del Archipiélago) sintonizaron la cadena en algún momento de mayo. Por provincias, el crecimiento ha sido idéntico con una subida de 2,2 puntos tanto en Las Palmas, donde se alcanzó un 8,8% de cuota, como en Tenerife, que firmó un 7,5% de pantalla.

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El éxito del modelo de programación también se ha reflejado en el rejuvenecimiento de sus seguidores. El sector de edad comprendido entre los 25 y los 44 años ha experimentado un espectacular incremento del 85,7%, situando su cuota en el 9,1%. En lo que respecta a las franjas horarias, la sobremesa se mantiene como el principal motor de la cadena con una media del 11% de share, mientras que el horario de máxima audiencia (prime time) consolidó un competitivo 8,5% de cuota de pantalla.