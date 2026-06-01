Plátano de Canarias e Iberia Express celebran el Día de Canarias llevando a bordo el sabor natural de las Islas
La aerolínea reparte plátanos de Canarias en diferentes vuelos con destino al Archipiélago, en una acción que refuerza el vínculo con el territorio y el reconocimiento al producto local
Plátano de Canarias e Iberia Express celebraron el pasado 30 de mayo el Día de Canarias con una acción especial a bordo que acercó a los pasajeros el alimento más emblemático de la región. Durante la jornada, 1.000 pasajeros de diferentes vuelos de la aerolínea entre Madrid y las Islas recibieron un Plátano de Canarias, en un gesto de bienvenida para degustar el auténtico sabor del Archipiélago.
La iniciativa quiso convertir el viaje en una experiencia aún más conectada con Canarias, acercando a residentes y visitantes un producto natural, saludable y estrechamente vinculado a la identidad canaria, que se ha convertido en uno de sus símbolos más reconocibles tanto dentro como fuera de la comunidad.
Celebrar Canarias apoyando lo nuestro
Para Plátano de Canarias, esta acción supuso una forma de celebrar el Día de Canarias desde la cercanía, el orgullo de pertenencia y el reconocimiento a una forma de hacer las cosas. En un contexto marcado por la creciente presencia de frutas importadas en el mercado, la iniciativa puso en valor la importancia de elegir productos cultivados en las Islas, vinculados a su territorio y sus agricultores, y producidos bajo los estándares europeos de calidad, sostenibilidad y responsabilidad social. La colaboración con Iberia Express convirtió así un gesto sencillo en un mensaje claro: apoyar el producto local es también una forma de celebrar Canarias.
Por su parte, Iberia Express ha transportado desde 2012 a más de 26 millones de clientes en sus rutas con Canarias, consolidando un puente aéreo clave entre Madrid y el Archipiélago. En verano, su operativa superará los 400 vuelos semanales con las Islas, reforzando la conectividad y contribuyendo a la desestacionalización del turismo.
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