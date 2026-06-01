Nuevo terremoto en Canarias: el IGN registra un seísmo de magnitud 2,5 al oeste de Fuerteventura sentido por la población
El temblor se produjo durante la noche del domingo
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Santa Cruz de Tenerife
El Instituto Geográfico Nacional registró durante la noche del domingo al oeste de Fuerteventura un terremoto de magnitud 2,5 que fue sentido por la población, según indica este lunes en un comunicado.
El terremoto se produjo a las 22:35 horas.
El seísmo se registró a cuatro kilómetros de profundidad, a una latitud de 28.47 grados norte y a una longitud de 14.37 grados oeste.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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