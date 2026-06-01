Nuevo terremoto en Canarias: el IGN registra un seísmo de magnitud 2,5 al oeste de Fuerteventura sentido por la población

El Instituto Geográfico Nacional registró durante la noche del domingo al oeste de Fuerteventura un terremoto de magnitud 2,5 que fue sentido por la población, según indica este lunes en un comunicado.

El terremoto se produjo a las 22:35 horas.

El seísmo se registró a cuatro kilómetros de profundidad, a una latitud de 28.47 grados norte y a una longitud de 14.37 grados oeste.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: