Matilde Asián: la mensajera de las verdades incómodas

La consejera de Hacienda asume con naturalidad el papel de quien trae las malas noticias. Compara su labor con la de un médico que informa de una dolencia para poder actuar a tiempo y defiende que alertar sobre los riesgos que afronta Canarias no es pesimismo, sino una forma de prepararse.

Ni falsas promesas, ni escenarios utópicos. Hay políticos que anuncian inversiones o prometen horizontes despejados. Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno canario, prefiere ser clara y avisar de que vienen curvas. Durante el foro Canarias ante su futuro, organizado por Prensa Ibérica en Canarias y patrocinado por Astican, la responsable de las cuentas canarias dibujó un panorama repleto de advertencias sobre la financiación autonómica, el futuro del REF, la deuda o los cambios que se preparan en Europa. No quiso ser pesimista, pero sí reconoció que ahora, lo que toca, es ocupar el papel de "aguafiestas".

Asián reconoció esta mañana a los asistentes que algunos de sus "colegas" acaban preocupados tras escuchar algunas de sus reflexiones, lo que provocó las risas del público. "Es natural que salgan asustados", admitió la consejera, quien enseguida recurrió a una comparación que resume bien cómo entiende su papel. "Esto es como el que va al médico y le anuncia que tiene una determinada dolencia. Estaba igual que antes, pero ahora lo sabe", explicó. La consejera aseguró que no siempre "resulta agradable" escuchar la realidad y reconoció que puede resultar incómodo para otras consejerías del Gobierno o para quienes esperan mensajes más optimistas. "Los departamentos, como todas las instituciones públicas, quieren manejar fondos, eso es natural", añadió sobre las peticiones que le realizan sus compañeros de Gobierno.

Anticiparse a los problemas

Sin embargo, Asián rechazó la etiqueta de pesimista. "Yo no soy pesimista por decir cómo está la situación", sostuvo. A su juicio, informar de los riesgos no equivale a resignarse a ellos. Más bien al contrario. La intención es anticiparse a los problemas para tener margen de actuación cuando todavía pueden evitarse. La filosofía atravesó toda su intervención. Alertó de que Canarias podría verse perjudicada por la reforma de la financiación autonómica, cuestionó el tratamiento que reciben las Islas en la mutualización de la deuda y expresó su preocupación por el nuevo marco presupuestario europeo. Pero cada advertencia iba acompañada de la misma idea. Todavía hay tiempo para actuar.

Al hablar del futuro, además de mencionar sus preocupaciones, la consejera también quiso poner un poco de luz. Cuando tuvo que elegir qué le da esperanza, no tuvo dudas: "El potencial de Canarias". "Canarias siempre ha sabido luchar, hemos salido adelante en circunstancias difíciles y creo que tenemos un potencial que podemos desarrollar muy bien", afirmó.

De lo que no quiso hablar fue de su propio futuro. Cuando se le planteó la posibilidad de presentarse el próximo año a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, respondió con una evasiva cargada de ironía. "Si fuera a vivir 150 años lo podía plantear. Como no tengo garantizado vivir hasta los 150 años, creo que es impensable", contestó.