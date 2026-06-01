Matilde Asián, consejera de Hacienda: "Me preocupa la voz que Canarias está perdiendo tanto a nivel nacional como a nivel europeo"

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, defendió este lunes en el foro "Canarias ante su futuro", organizado por Prensa Ibérica en Canarias y patrocinado por Astican, la necesidad de reforzar la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones del Estado. La responsable autonómica sostuvo que Canarias debe recuperar capacidad de influencia tanto en Madrid como en Bruselas en un momento que considera "decisivo" para los intereses del Archipiélago y advirtió de que los mecanismos creados para integrar la voz de las autonomías se han ido debilitando en los últimos años.

Asián situó esa pérdida de peso político en el centro de buena parte de los desafíos que afrontan las Islas."Necesitamos más colaboración interadministrativa y más participación en las decisiones del Estado", afirmó -varias veces- durante su intervención, en la que lamentó que instrumentos como las conferencias sectoriales hayan perdido relevancia como cauce para participar en la formación de la voluntad estatal.

A partir de esa premisa, la consejera identificó tres grandes amenazas para Canarias. La primera se encuentra en el proceso de mutualización de la deuda autonómica. Según explicó, el Archipiélago se ve perjudicado por los criterios planteados por el Ejecutivo central porque es una de las comunidades menos endeudadas del país y, sin embargo, se le aplica un límite -del 50%- que reduce la cuantía de la deuda asumida por el Estado. "No podemos estar conformes con esa situación", señaló.

Segunda amenaza

La segunda amenaza afecta al futuro sistema de financiación autonómica. Asián alertó de que algunas de las propuestas conocidas vuelven a poner en cuestión la consideración del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias como un instrumento adicional a la financiación ordinaria. La consejera recordó que entre 2009 y 2014 las Islas fueron la comunidad peor financiada de España al computarse recursos del REF dentro del sistema y advirtió de que existe el riesgo de repetir aquel escenario. La línea roja del Gobierno canario, aseguró, es evitar que Canarias vuelva a ocupar esa posición. "No queremos ser la región peor financiada de España porque tenemos un REF", afirmó. A su juicio, las señales trasladadas hasta ahora por el Estado generan inquietud porque, aunque no se recoja expresamente en las normas, en la práctica se sigue considerando que los recursos del REF compensan parte de la financiación autonómica.

La tercera preocupación se sitúa en Europa y tiene que ver con el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea. Asián mostró su rechazo a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que apuesta por una mayor centralización de los fondos y reduce el protagonismo de las políticas regionales. La consejera teme que este cambio perjudique especialmente a Canarias como región ultraperiférica y reduzca el peso de instrumentos que han sido esenciales para el Archipiélago, como los fondos de cohesión o el programa Posei. En este contexto, defendió la necesidad de influir tanto en el Gobierno de España como en el Parlamento Europeo para evitar que la nueva planificación comunitaria diluya las singularidades canarias. "Todo lo que sea homogenizar al que es diferente le perjudica", resumió.

"Decisiones diferentes"

La consejera utilizó también la gestión de los fondos europeos Next Generation para ilustrar la idea central de su intervención, la necesidad de que Canarias participe con mayor peso en las decisiones que adopta el Estado. Asián explicó que el Gobierno autonómico ha trabajado durante años con incertidumbre sobre las condiciones reales de ejecución de estos recursos, especialmente en lo relativo al cumplimiento de hitos y objetivos exigidos por Bruselas y a la posibilidad de seguir utilizando fondos más allá de los plazos inicialmente previstos. A su juicio, la información disponible para las comunidades autónomas no siempre ha sido completa, lo que ha condicionado la planificación de algunas inversiones. "Si hubiéramos conocido toda la información que tenemos ahora, hubiéramos adoptado decisiones diferentes", reconoció. Para la consejera, este caso refleja las limitaciones que tienen las autonomías para participar en decisiones que afectan directamente a su gestión.

Asián también se detuvo a analizar una de las principales paradojas de la economía canaria. Aunque el Archipiélago encadena buenos datos de crecimiento y aumenta su producto interior bruto, una parte importante de la población no percibe una mejora equivalente en su calidad de vida. La consejera atribuyó esta situación, en buena medida, a la estructura productiva de las Islas, muy concentrada en actividades intensivas en mano de obra y con salarios relativamente bajos. Reconoció que las condiciones de vida han mejorado, pero admitió que no lo han hecho al mismo ritmo que la riqueza generada. En ese análisis introdujo también una reflexión sobre la diversificación económica. Asián sostuvo que Canarias lleva décadas hablando de la necesidad de ampliar su base productiva, pero advirtió de que las nuevas actividades solo podrán consolidarse si alcanzan niveles de rentabilidad capaces de competir con los sectores tradicionales. A su juicio, el principal rival de cualquier iniciativa empresarial emergente sigue siendo el alojamiento turístico y, en segundo término, la construcción. Por ello, defendió que la diversificación no puede depender únicamente de subvenciones o incentivos públicos, sino de proyectos que sean capaces de sostenerse por sí mismos.

Durante el encuentro, la consejera abordó además otros asuntos de actualidad, entre ellos las consecuencias de la falta de Presupuestos Generales del Estado, que según denunció está retrasando la llegada de recursos a Canarias; el debate sobre las reglas fiscales, que considera excesivamente restrictivas para una comunidad con bajos niveles de deuda; y los cambios en la normativa aduanera europea que afectarán a las compras de bajo valor realizadas desde Canarias.