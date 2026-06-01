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Los médicos canarios convocan otra huelga para el próximo 22 de junio

El sindicato CESM mantiene la presión sobre el Servicio Canario de la Salud y anuncia nuevas movilizaciones si no se reanudan las conversaciones sobre sus principales reivindicaciones laborales y profesionales

Huelga de médicos en Gran Canaria.

Huelga de médicos en Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

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El Día

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Las Palmas de Gran Canaria

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha convocado una nueva jornada de huelga autonómica para el próximo 22 de junio contra el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Gobierno de Canarias. La organización asegura que mantiene la movilización ante la falta de avances en las negociaciones planteadas en los últimos meses

Según el sindicato, la decisión llega después de que el director del SCS, Adasat Goya, reconociera públicamente la necesidad de retomar el diálogo con los facultativos. Sin embargo, CESM sostiene que todavía no ha recibido ninguna convocatoria formal ni propuestas concretas para abordar sus reivindicaciones

La organización considera que sus demandas han logrado situarse en el centro del debate sanitario y ha iniciado contactos con otras organizaciones sindicales médicas, asociaciones, estudiantes y colegios profesionales para coordinar acciones durante junio y sumar apoyos a la protesta.

Presión en Canarias y a nivel estatal

Además, advierte de que la convocatoria del día 22 podría no ser la última. «Si no hay respuesta, los médicos sí tenemos clara la nuestra», señala el comunicado, que anuncia nuevas jornadas de huelga si no se producen avances en la negociación.

El paro autonómico llegará después de la huelga estatal convocada entre el 15 y el 19 de junio por los sindicatos médicos. Tras reunirse este lunes con el Ministerio de Sanidad, las organizaciones convocantes denunciaron la «nula capacidad y voluntad» del departamento para desbloquear el conflicto del estatuto marco.

Noticias relacionadas y más

Los sindicatos mantienen como principales reivindicaciones un estatuto propio para la profesión médica, un ámbito específico de negociación, una clasificación profesional diferenciada y mejoras en las condiciones laborales.

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